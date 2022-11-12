اليمن.. حريق يلتهم خيم النازحين بأحد المخيمات جنوب الحديدة‎‎

وقالت المصادر: "بفعل الرياح، والخيام المصنوعة من القماش، والمواد المنزلية التي يستخدمها النازحون، لا سيما أدوات الطبخ كأنابيب الغاز، اتسعت دائرة الحريق بشكل سريع، وأظهر تصاعد الدخان حجم الكارثة التي تسبب بها الحريق".

ولم تكشف التفاصيل الأولية عن وقوع ضحايا من النازحين القاطنين في المخيم من عدمه، إلا أن الصور المتناقلة تظهر وقوع أضرار مادية جسيمة في المخيم.