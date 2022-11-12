اليمن.. حريق يلتهم خيم النازحين بأحد المخيمات جنوب الحديدة
اندلع حريق هائل، اليوم السبت، في أحد مخيمات النازحين بمدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة شمال غرب اليمن.
وذكرت مصادر إعلامية أن "حريقا نشب في أحد مواقع مخيم الجشة للنازحين في مديرية الخوخة جنوب الحديدة، ليتوسع بعد ذلك ويلتهم غالبية المخيم؛ بسبب تناقل ألسنة اللهب".
وقالت المصادر: "بفعل الرياح، والخيام المصنوعة من القماش، والمواد المنزلية التي يستخدمها النازحون، لا سيما أدوات الطبخ كأنابيب الغاز، اتسعت دائرة الحريق بشكل سريع، وأظهر تصاعد الدخان حجم الكارثة التي تسبب بها الحريق".
ولم تكشف التفاصيل الأولية عن وقوع ضحايا من النازحين القاطنين في المخيم من عدمه، إلا أن الصور المتناقلة تظهر وقوع أضرار مادية جسيمة في المخيم.
ولم تعرف حتى اللحظة الأسباب الرئيسية، التي أدت إلى اشتعال النيران في المخيم، في الوقت الذي لم يصدر عن الجهات الرسمية أي توضيح بخصوص ذلك.
ويتكون مخيم الجشة، الذي يأوي بين جنباته المئات من الأسر النازحة، من الخيام المصنوعة من القماش، وكذلك من المنازل (صفيح) يطلق عليها (الزنك)، وتشرف عليه الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مديرية الخوخة.
ويلجأ العديد من اليمنيين، إلى اتخاذ مخيمات النزوح، المتواجدة في مختلف المحافظات اليمنية المحررة، ملجأ ومسكنا لهم؛ بسبب استهداف ميليشيات الحوثي، لمنازلهم ومساكنهم، بالإضافة إلى أن البعض يلجأ إلى العيش في تلك المخيمات، فرارا من بطش وانتهاكات الحوثيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، وإن كانت منازلهم سليمة ولم تستهدف.