نزيل يتعرض للدغة عقرب في أفخم فنادق لاس فيغاس (صور)
يواجه أحد الفنادق الفاخرة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية قضية مقلقة، بعد أن تعرض أحد نزلائه للدغة عقرب أثناء نومه.
وبحسب صحيفة "ميرور" زعم النزيل مايكل فارشي، من كاليفورنيا، أنه استيقظ في فندق The Venetian Resort وهو يعاني من آلام مبرحة في منطقة حساسة من جسمه، قائلا "شعرت وكأن شخصًا ما يطعنني بزجاج حاد أو سكين".
وأضاف فارشي إنه اكتشف مصدر الألم، بعد أن نهض من السرير مسرعا إلى الحمام، فرأى عقربًا معلقًا على ملابسه الداخلية، فسارع لالتقاط صورة له.
وأكد فارشي، أن الحادث دفعه وعائلته لمغادرة الغرفة على الفور، مشيرا إلى أن الفندق لم يفرض عليه أي رسوم، على الرغم من أن الليلة الواحدة تكلّف نحو 400 دولار.
وأشار النزيل سيئ الحظ، إلى أنه عندما سئل عما إذا كان يعرف كيف تمكن العقرب من الوصول إلى غرفته في الفندق، قال: "لا أعرف كيف دخل غرفتي.. لكنه كان تحت غطائي".
وقال فارشي إنه ذهب للمستشفى لتلقي العلاج، فتبين أنه تعرض للدغة عقرب؛ إذ عبّر له الأطباء عن صدمتهم الشديدة، وقدموا له العلاج اللازم.
وتابع "أنا متأكد من أن فندق The Venetian، مثل كل الفنادق الكبرى، لديه سياسات وإجراءات مطبقة لتجنب شيء من هذا القبيل، ومع ذلك، فإن وجود سياسات وإجراءات مطبقة شيء، والتأكد من اتباعها شيء آخر".
وأضاف فارشي أنه يفكر الآن في اتخاذ إجراء قانوني ضد الفندق، واصفا الحادث الذي تعرض له بالخطير، الذي لا يمكن التهاون به.