17 قتيلًا وأكثر من 1000 جريح في إيران خلال احتفالات نهاية العام

وأضاف: "تم بتر أيدي وأرجل 21 شخصًا بسبب المفرقعات، وتضررت عيون 69 شخصًا".

وأوضح طبري، أن طهران وحدها سجلت إصابة 420 شخصًا بجراح جراء الألعاب النارية.

وأعلنت الشرطة الإيرانية في وقت سابق، أن الأشخاص الذين اعتقلوا، ليلة الأربعاء، بتهمة "إثارة الفوضى وتعطيل النظام الاجتماعي" سيظلون رهن الاعتقال حتى انتهاء عطلة "عيد النوروز"، الثاني من أبريل/نيسان المقبل.

وقال عباس علي محمديان ، قائد شرطة طهران، إن الشرطة ستستخدم المساجد و"الجماعات الشعبية" للسيطرة على الحوادث المحتملة.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الطوارئ في إيران، عن تسجل إصابة 1172 شخصًا بجراح خلال الاحتفالات في عموم البلاد، مضيفة أن "139 شخصًا تم إدخالهم المستشفى من بينهم 8 في حالة حرجة للغاية".

كما احترق عدد من المنازل والمحال التجارية، فيما تضررت السيارات المركونة في الشوارع جراء تلك المفرقعات والنيران.