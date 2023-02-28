تسجيل عشرات حالات التسمم بين تلميذات في إيران

سُجل اليوم الثلاثاء تسميم عشرات التلميذات في محافظة طهران، بعد سلسلة هجمات مماثلة في مناطق إيرانية أخرى نسبت إلى أفراد يعارضون تعليم الفتيات، وفق ما أفادت وسيلة إعلام محلية.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء: "ظهر اليوم، تم تسميم عدد معين من التلميذات في مدرسة خيام للبنات في مدينة بارديس" الواقعة في محافظة طهران.

وأضافت: "حتى الآن، نقلت 35 تلميذة إلى المستشفى وأجهزة الطوارئ موجودة في المدرسة للسيطرة على الوضع"، لافتة الى أن المصابات "بخير".