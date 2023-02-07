حمية غذائية قاسية تودي بحياة ابنة ملياردير تركي
عثرت السلطات البريطانية في العاصمة لندن على ليلى جفتكورت، وهي ابنة رجل الأعمال الملياردير التركي تحسين جفتكورت، جثة هامدة، بعد وفاتها متأثرة بمضاعفات حمية غذائية قاسية انتهجتها قبل وفاتها.
وعثر على ليلى جفتكورت، البالغة من العمر 24 عامًا، وقد فارقت الحياة في شقتها بعد إصابتها بسكتة قلبية، حيث كانت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا يعتمد على السوائل فقط للتخلص من السموم في الجسم.
وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أنه عثر على جثة ليلى، التي جنى والدها الملايين من صناعة السيارات، بعد أن طلبت والدتها من أصدقائها زيارتها؛ لأنها لم تتمكن من الاتصال بها على مدار يومين.
ونشر الصحفي التركي بولنت كانكورت خبر الوفاة، وقال: "تلقيت أخبارًا حزينة للغاية، حيث تم العثور على ليلى جفتكورت، البالغة من العمر 24 عامًا، ابنة أسلي سيتينر، أحد الأسماء الشهيرة في المجتمع الراقي في تركيا، ورجل الأعمال تحسين جفتكورت، ميتة في منزلها في لندن، حيث كانت تدرس في الجامعة".
وأضاف: "عندما لم تجب ليلى على اتصالات والدتها لمدة يومين، اتصلت بالجامعة في لندن وقيل إنها لم تذهب إلى الجامعة، وطلبت من صديقاتها المساعدة واللواتي أخبرن عن وفاتها".
وغالبًا ما يتبع الأشخاص الذين يسعون إلى إنقاص الوزن بسرعة الأنظمة الغذائية التي تعتمد على السوائل، والتي تبينت خطورتها الشديدة على الجسم.
وفي العام الماضي، تبين أن لاعب الكريكيت الأسترالي، شين وارن، كان يتبع نظامًا غذائيًا سائلًا لمدة 14 يومًا قبل وفاته.
وكتب قبل أيام من وفاته على حسابه على "تويتر": "الهدف هو العودة إلى هذا الشكل الذي كنت عليه قبل بضع سنوات بحلول تموز/يوليو القادم"، وكان قد توفي في شهر آذار/مارس من عام 2022.
ويحذر الخبراء من اتباع نظام غذائي سائل، لأنه عادة ما يتضمن استهلاك القليل من البروتين والألياف.
وقال الدكتور سيمون ستينسون، من مؤسسة التغذية البريطانية، إن الأنظمة الغذائية المتطرفة ليست حلاً لفقدان الوزن على المدى الطويل، حيث من المحتمل أن يكون الكثير من الوزن المفقود عبارة عن ماء أو عضلات .