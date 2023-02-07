حمية غذائية قاسية تودي بحياة ابنة ملياردير تركي

عثرت السلطات البريطانية في العاصمة لندن على ليلى جفتكورت، وهي ابنة رجل الأعمال الملياردير التركي تحسين جفتكورت، جثة هامدة، بعد وفاتها متأثرة بمضاعفات حمية غذائية قاسية انتهجتها قبل وفاتها.

وعثر على ليلى جفتكورت، البالغة من العمر 24 عامًا، وقد فارقت الحياة في شقتها بعد إصابتها بسكتة قلبية، حيث كانت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا يعتمد على السوائل فقط للتخلص من السموم في الجسم.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أنه عثر على جثة ليلى، التي جنى والدها الملايين من صناعة السيارات، بعد أن طلبت والدتها من أصدقائها زيارتها؛ لأنها لم تتمكن من الاتصال بها على مدار يومين.