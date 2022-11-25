وفاة "مؤثرة" لطفلة بركلة حصان في مكة المكرمة

قضت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، إثر تعرضها لركلة قاتلة من حصان، بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة "سبق" المحلية، إن فرق الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغا يفيد بسقوط طفلة من فوق ظهر حصان ووفاتها بعد أن تسبب لها بإصابات متفرقة.

وأفادت الصحيفة، بأن الطفلة "تعرضت إلى حادثة سقوط من أحد الأحصنة في منطقة حجز النوارية شمال مكة المكرمة، فيما تعلقت بالحبل، وتم سحلها على الأسفلت، كما تلقت ركلة قاتلة من الحصان".

وأشارت إلى أنه جرى نقل الطفلة إلى مستشفى حراء العام، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.