وفاة ثمانيني حاول إنقاذ زوجته من هجوم كلاب شرسة (صور)

توفي جد أمريكي يبلغ من العمر 85 عامًا بعد أن أنقذ حياة زوجته من هجوم كلاب شرسة في ولاية إنديانا.

وقال أحد أفراد أسرة الضحية لموقع "بيبول" الأمريكي، إن الحادث وقع في الفناء الخلفي لمنزل الزوجين عندما هاجمت 3 كلاب الزوجة، التي حاولت الفرار.

وقالت الحفيدة: "جاء جدّي لمحاولة إبعادها، فهاجمته بقسوة، وأصيب بعدة عضات في ذراعيه وساقيه، حيث تم نقله للمستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة".