وفاة ثمانيني حاول إنقاذ زوجته من هجوم كلاب شرسة (صور)
توفي جد أمريكي يبلغ من العمر 85 عامًا بعد أن أنقذ حياة زوجته من هجوم كلاب شرسة في ولاية إنديانا.
وقال أحد أفراد أسرة الضحية لموقع "بيبول" الأمريكي، إن الحادث وقع في الفناء الخلفي لمنزل الزوجين عندما هاجمت 3 كلاب الزوجة، التي حاولت الفرار.
وقالت الحفيدة: "جاء جدّي لمحاولة إبعادها، فهاجمته بقسوة، وأصيب بعدة عضات في ذراعيه وساقيه، حيث تم نقله للمستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة".
من جانبها، قالت الجدة لوسائل إعلام محلية: "لقد كان زوجي بطلاً، لقد أنقذ حياتي وتوفي.. سأفتقده كثيرًا".
وقالت الشرطة إنها طلبت التعرف على مالك الكلاب في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع صور لأحد الكلاب الذي أكد أحد الشهود أنه كان الأكثر شراسة بينها".
يذكر أن هجمات الكلاب تسببت بوفاة العديد من الأطفال والبالغين في الولايات المتحدة وأوروبا، خلال السنوات الأخيرة الماضية.