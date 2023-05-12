حريق هائل في "سوق الصواريخ" بجدة السعودية

شب حريق هائل في أجزاء واسعة من محلات "سوق الصواريخ" في مدينة جدة السعودية، وغطت سحب دخان متصاعدة سماء المنطقة.

ويعتبر "سوق الرحمانية" أو "سوق الصواريخ" كما يسمى، أحد أشهر وأكبر الأسواق الشعبية في المملكة ويرتاده الكثير من الناس لشراء حاجياتهم كل يوم.

وتداول عدد من الناشطين والحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مقاطع وصور للحريق والآثار التي أحدثها في مرافق السوق.