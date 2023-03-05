مصر.. جنوح سفينة حاويات في قناة السويس والدفع بـ4 قاطرات لتعويمها

وأوضح ربيع، اليوم الأحد، أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع بأربع قاطرات لتعويم السفينة.

وأضاف: العملية شملت كلا من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا والقاطرات مساعد 1 ومساعد 2 ومساعد 5، ومن المقرر انضمام القاطرة بركة 1 للمشاركة في أعمال التعويم.

‏ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.

وأكد الفريق ربيع امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازمة للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

وأعلنت هيئة قناة السويس، في بيان مقتضب، نجاح عملية تعويم سفينة الحاويات "MSC ISTANBUL" واستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى.