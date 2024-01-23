عاش حياته بشكل طبيعي على الرغم من استقرار رصاصة برأسه

وفي الثالث من يناير، ذهب ماتيوس للعمل كالمعتاد، ثم توجه إلى ريو ديجينيرو للقاء بعض الأصدقاء.

ولم يدرك الشاب أي خطب حتى اليوم الرابع، فبعد أخذ قيلولة، شعر أن ذراعه اليسرى أضعف من المعتاد، فتوجه مباشرة إلى مستشفى خاص محلي، حيث أخبر الأطباء عن الحجر الذي تلقاه في رأسه قبل أربعة أيام.

وتلقى ماتيوس الصدمة عندما كشفت الأشعة المقطعية أن الحجر الذي شعر أنه أصاب رأسه كان في الواقع رصاصة استقرت في رأسه.

وقالت والدة ماتيوس لصحيفة Globo "الأطباء والممرضات الذين شاهدوا ماتيوس هناك لم يصدقوا الأمر.. أن يقضي شخص أربعة أيام مع رصاصة في رأسه دون أن يشعر بشيء أمر لا يمكن تفسيره.. لقد ولد ابني من جديد".