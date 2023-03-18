سوري يقتل زوجته بعد استدراجها إلى مزرعة بسبب خلافات عائلية

أقدم شاب سوري في محافظة اللاذقية الساحلية على قتل زوجته بسلاح ناري في مزرعة يعملان بها، بسبب خلافات بينهما لم تتضح تفاصيلها.

ووقعت الجريمة في ناحية عين البيضا في ريف اللاذقية، حيث وقعت مشادة كلامية بينهما أثناء تواجدهما في مزرعة قرب منزلهما يعملان بها، بسبب خلافات عائلية وقام بإطلاق النار عليها من بندقية يقتنيها.

وتم إبلاغ الجهات الأمنية بسماع صوت طلقات نارية من داخل المزرعة ووقوع جريمة، حيث توجه رجال الأمن إلى المزرعة وشاهدوا الزوجة ملقاة على الأرض وغارقة بالدماء، وتم إسعافها على الفور إلا أنها فارقت الحياة في المستشفى.