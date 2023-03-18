سوري يقتل زوجته بعد استدراجها إلى مزرعة بسبب خلافات عائلية
أقدم شاب سوري في محافظة اللاذقية الساحلية على قتل زوجته بسلاح ناري في مزرعة يعملان بها، بسبب خلافات بينهما لم تتضح تفاصيلها.
ووقعت الجريمة في ناحية عين البيضا في ريف اللاذقية، حيث وقعت مشادة كلامية بينهما أثناء تواجدهما في مزرعة قرب منزلهما يعملان بها، بسبب خلافات عائلية وقام بإطلاق النار عليها من بندقية يقتنيها.
وتم إبلاغ الجهات الأمنية بسماع صوت طلقات نارية من داخل المزرعة ووقوع جريمة، حيث توجه رجال الأمن إلى المزرعة وشاهدوا الزوجة ملقاة على الأرض وغارقة بالدماء، وتم إسعافها على الفور إلا أنها فارقت الحياة في المستشفى.
وكشفت وزارة الداخلية السورية في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك" عن هوية الزوجين (فايزة، عبدالله) البالغين من العمر 35 عاما، وأكدت أنه تم القبض على الزوج ومصادرة السلاح الذي كان بحوزته وقنبلة وذخيرة.
وأوضحت أن الزوج اعترف بقتله لزوجته بعد إخراجها من المنزل الذي يقطنان به مع أطفالهما الأربعة ضمن المزرعة وقام بقتلها برصاصتين من البندقية.
وبحسب البيان فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وسيتم تقديمه للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وتأتي هذه الجريمة بعد يومين من جريمة القتل المروعة التي وقعت داخل إحدى حافلات النقل الداخلي في ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق، حيث أقدم رجل على طعن آخر بأداة حادة عدة طعنات أدت إلى وفاته، وأرجع سبب الجريمة إلى خلافات بينهما.