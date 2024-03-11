أحدهم بحالة خطرة.. مطب هوائي يتسبب بنقل 12 راكبًا إلى المستشفى

تعرَّضت طائرة من طراز بوينغ 787 متجهة من أستراليا إلى تشيلي عبر نيوزيلندا إلى مطب هوائي بسبب "حادث فني" الاثنين تسبب في نقل 12 راكبًا إلى المستشفى، وفق ما ذكرت خدمات الطوارئ وشركة الطيران "لاتام".

وذكرت خدمة الإسعاف النيوزيلندية أن من بين المصابين شخصًا على الأقل في حالة خطيرة.

وأفاد ركاب لوسائل إعلام محلية بأن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 787 دريملاينر، بحسب الشركة، فقدت ارتفاعها بسرعة فوق بحر تسمان؛ ما أدى إلى ارتطام الركاب الذين لم يربطوا أحزمتهم بالسقف.

وقالت شركة الطيران "لاتام" ومقرها تشيلي إن الرحلة LA800 "تعرَّضت لحادث فني أثناء الطيران.. وهبطت الطائرة كما خطط لها في مطار أوكلاند".

وأفادت أجهزة الطوارئ بأنها أبلِغت بالحادثة الساعة الـ16,00 (03,00 ت غ) عندما بدأت الطائرة بالهبوط.

وتوجَّه نحو عشر سيارات إسعاف ومركبات طبية أخرى نحو المطار لتقديم العلاج المناسب للمصابين.

وأوضح جيرارد كامبل من قسم الإسعاف في مستشفى سان جون للإسعاف في نيوزيلندا "قامت فرق الإسعاف لدينا بتقييم وضع نحو 50 مصابًا، أحدهم في حالة خطيرة".

وتأتي هذه الحادثة بعد شهرين تقريبًا من حادث انفصال باب طائرة من طراز آخر تصنعه شركة "بوينغ" الأمريكية بُعيد إقلاعها.