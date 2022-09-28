نهاية مأساوية لأربعة طلاب طب في مصر

توفي أربعة طلاب بكلية الطب في مصر، يوم الأربعاء؛ إثر سقوط سيارتهم في مياه بركة زراعية ”ترعة“، فيما أصيب زميلهم الخامس.

وبدأت الواقعة رسميا، ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية يفيد بسقوط سيارة ملاكي في مياه ”ترعة أبو الأخضر“ بمركز فاقوس.

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وبعد انتقال رجال الأمن والإسعاف والإنقاذ إلى مكان الحادث، تبين وفاة أربعةٍ من الطلاب، فيما تم إنقاذ خامس جرى نقله للمستشفى لتقلي العلاج، وحالته العامة حرجة.

وأخليت جثامين المتوفين إلى مشرحة مستشفى فاقوس، انتظارا لقرار النيابة العامة بشأن التصريح بدفنهم.

وتداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمتوفين، وسط حالة من الحزن الشديد لوفاتهم قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد في جامعتهم.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام محلية، فإن الطلاب الأربعة المتوفين هم: ”أحمد أشرف محمد على شعلان، 20 سنة، وأحمد السيد عزت سلامة النجار، 21 سنة، ومحمود محمود العريان، 20 سنة، ومحمد أيمن أحمد حسن، 20 سنة“.

أما المصاب الخامس فيدعى ”كريم أحمد السيد يوسف، 20 سنة“.