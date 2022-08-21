مصر.. شاب يقتحم مستشفى بـ"كلب شرس" ويطعن طبيبًا

اقتحم شاب مستشفى النصر بمدينة حلوان في محافظة القاهرة، مساء يوم الأحد، بواسطة كلب شرس وطعن طبيبًا بسلاح أبيض، ثم اعتدى على أفراد الأمن الذين حاولوا الإمساك به، وذلك بعدما اتهمهم بالإهمال بعلاج صديقه.

وبحسب تحريات أولية للسلطات المصرية، فإن الشاب المعتدي على الطبيب وأفراد الأمن، سبق وأحضر إلى المستشفى صديقه مصابًا بمشاجرة مع آخر في منطقة المعصرة، واتهم الطاقم الطبي بالمستشفى بالإهمال، نتيجة الحالة الصحية المتأخرة لصديقه المصاب.

وأضافت التحريات أن اتهام الشاب للطاقم الطبي، وأسلوب حديثه مع طاقم التمريض والأطباء، وصلا إلى تطور مشادة كلامية تطورت بعد ذلك للاعتداء على طبيب الطوارئ ويدعى “خالد”، حيث سدد إليه طعنة في بطنه مستخدمًا سلاحًا أبيض كان بحوزته.

وأشارت التحريات إلى أنه خلال محاولة أفراد الأمن الإداري بالمستشفى الإمساك بالشاب المعتدي على الطبيب بالطعن، هاجمهم وأصاب 3 منهم مستغلًا اصطحابه كلبًا شرسًا، ثم فرَّ هاربًا.

بدورها كثفت مباحث قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، من جهودها لسرعة ضبط المتهم، فيما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الصفحات على موقع ”فيسبوك“، مقطع فيديو وثَّق المشاجرة العنيفة، وحالة الكر والفر التي شهدتها بوابة المستشفى، بين الشاب بصحبة ”الكلب الشرس“ وأفراد الأمن في المستشفى.