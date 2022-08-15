مصرع سائح إسرائيلي غرقا في نويبع المصرية

لقي سائح إسرائيلي مصرعه غرقا بمدينة نويبع التابعة لمحافظة سيناء في مصر، وذلك بعدما وصلها في رحلة سياحية.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية في مديرية أمن جنوب سيناء بلاغا يفيد بوفاة سائح إسرائيلي نتيجة الغرق أثناء السباحة في مياه البحر الأحمر قبالة شاطئ نويبع.

وبحسب التحريات الأولية، فإن السائح يدعى باروخ يونا إسرائيلي الجنسية في العقد الخامس من العمر، وكان بصحبة زوجته وأولاده أثناء السباحة في مياه البحر.

وجرى إنقاذ زوجته وطفليه الاثنين، وتبين أن الوفاة نتيجة اختناق من الغرق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى نويبع تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها وفاة باروخ يونا أثناء قضاء عطلته في مدينة نويبع جنوب سيناء، التي زارها برفقة زوجته وطفليه.