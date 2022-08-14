حريق كنيسة المنيرة.. 41 قتيلا وعشرات الجرحى بمصر (صور)

شب حريق هائل، اليوم الأحد، بكنيسة المنيرة ”أبوسيفين“ بحي إمبابة في محافظة الجيزة المصرية، أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

وأفاد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن عدد الضحايا بلغ 41 وفاة و14 مصابا، بحسب ما ذكر في بيان على صفحته الرسمية في فيسبوك.

وكان مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة قال في وقت سابق لـ ”إرم نيوز“ إن هناك نحو 35 وفاة في الحادث على الأقل حتى الآن.

وأضاف أن وقوع الحادث يوم الأحد، وهو يوم صلاة أسبوعية عند الأقباط تسبب في تزايد عدد الضحايا، نظرا لكثرة الأعداد المتواجدة في الكنيسة اليوم.

وأوضح المصدر أنه نظرًا لضيق الشارع الذي توجد فيه الكنيسة والشوارع المحيطة به، فقد تعطلت جهود الإنقاذ ودخول سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، مما أدى لارتفاع أعداد الضحايا.

مصر.. لقطات أولية لحريق #كنيسة_أبوسيفين في الجيزة pic.twitter.com/NJRoOT4wj3 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 14, 2022

من جهته، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المصابين الأولي يقدر بنحو 51 مصابا تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة للعلاج.

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ونعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عبر حسابه في تويتر الضحايا، مقدما تعازيه لذوي وعائلات الضحايا.

وقال: ”أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها“.

أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين .. ١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 14, 2022

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق، فتم على الفور الدفع بأعداد كبيرة من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن رجال الإطفاء بدأوا عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، خاصة مع احتواء الكنيسة على كمية كبيرة من الأخشاب من جانب، وارتفاع درجات الحرارة من جانب آخر.

وتم إخطار خبراء المعمل الجنائي، لرفع آثار الحريق، وتحديد أسبابه وملابساته، فيما يواصل رجال الإسعاف جهودهم لنقل الضحايا لتلقي العلاج اللازم.