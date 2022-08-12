مصرع 5 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة بحادث مروِع في عُمان (فيديو)

لقي خمسة أشخاص، أربعة منهم من عائلة واحدة، مصرعهم إثر حادث مروري مروع وقع مساء الجمعة على أحد الطرق في ولاية ينقل التابعة لمحافظة الظاهرة في سلطنة عمان.

وفاة 5 أشخاص جراء حادث تصادم مؤلم بين مركبتين في ولاية ينقل pic.twitter.com/zfNsY27qBt — أخبار عمان (@omaniyanews) August 12, 2022

وذكر حساب ”أخبار ولاية ينقل“ أن الحادث المروع وقع عند تقاطع فلج السديريين في ولاية ينقل، نتيجة تصادم بين عدة مركبات، وأسفر عن وفاة خمسة أشخاص.

وقوع حادث تصادم بين عدة مركبات عند تقاطع فلج السديريين بولاية#ينقل نتج عنه ٥ وفيات.. رحمة الله عليهم جميعا وداخلهم فسيح جناته.. pic.twitter.com/m1vVlt2rdL — أخبار ولاية ينقل (@YANQULNews) August 12, 2022

وتداولت حسابات إخبارية محلية مقطع فيديو للحادث المروري، حيث ظهرت السيارات وهي مشتعلة بالنيران.

حادث تصادم مركبات في تقاطع منطقة فلج السديريين بولاية #ينقل مع أنباء بوجود 5 وفيات. إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/c6mgCBwf8S — برق عُمان (@barq_oman1) August 12, 2022

وتداول مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسماء أفادوا بأنها تعود للأشخاص الذين قضوا بهذا الحادث، وهم ”عبدالله بن سعيد بن محسن المنعي وزوجته وابنتيه، ومحمد بن سلطان العلوي“.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة نودع مساء هذا اليوم عائلة -عبدالله بن سعيد بن محسن المنعي وزوجته وابنتيه- اثر حادث تصادم …

#منخفض_الصمت pic.twitter.com/graVia6Ihs — محمد المنعي | عُمان | (@Moha2ed_almanai) August 12, 2022

وتشهد مختلف مناطق السلطنة حوادث مرورية بين الحين والآخر، وينتج عنها مئات الوفيات وآلاف الإصابات، وتعتبر السرعة أحد أبرز أسباب هذه الحوادث إضافة إلى سوء التصرف والإهمال وعدم ترك مسافة الأمان وعيوب في المركبة وأسباب أخرى.

وتتصدر فئة الشباب النسبة الأكبر من وفيات وإصابات الحوادث المرورية مقارنةً ببقية الفئات العمرية.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة نودع مساء هذا اليوم -محمد بن سلطان العلوي- اثر حادث تصادم …

#منخفض_الصمت pic.twitter.com/vA2TCaMeoc — محمد المنعي | عُمان | (@Moha2ed_almanai) August 12, 2022

وفي تموز/ يوليو الماضي، لقي 4 مواطنين مصرعهم، وأصيب 3 آخرون جميعهم من أسرة واحدة، إثر حادث مروري مروع، وقع على طريق أدم- هيما باتجاه محافظة ظفار جنوب السلطنة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، لقيت 3 طالبات مصرعهن، وأصيب 7 أشخاص آخرين عقب انحراف حافلة واصطدامها بشاحنة على طريق الباطنة العام في ولاية صحم إحدى ولايات محافظة شمال الباطنة في منطقة الباطنة في الجزء الشمالي من سلطنة عمان.