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منوعات

مصرع 5 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة بحادث مروِع في عُمان (فيديو)
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2022 22:06 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2022 22:15 GMT

مصرع 5 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة بحادث مروِع في عُمان (فيديو)

لقي خمسة أشخاص، أربعة منهم من عائلة واحدة، مصرعهم إثر حادث مروري مروع وقع مساء الجمعة على أحد الطرق في ولاية ينقل التابعة لمحافظة الظاهرة في سلطنة عمان. وفاة 5

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المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

لقي خمسة أشخاص، أربعة منهم من عائلة واحدة، مصرعهم إثر حادث مروري مروع وقع مساء الجمعة على أحد الطرق في ولاية ينقل التابعة لمحافظة الظاهرة في سلطنة عمان.

وذكر حساب ”أخبار ولاية ينقل“ أن الحادث المروع وقع عند تقاطع فلج السديريين في ولاية ينقل، نتيجة تصادم بين عدة مركبات، وأسفر عن وفاة خمسة أشخاص.

وتداولت حسابات إخبارية محلية مقطع فيديو للحادث المروري، حيث ظهرت السيارات وهي مشتعلة بالنيران.

وتداول مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسماء أفادوا بأنها تعود للأشخاص الذين قضوا بهذا الحادث، وهم ”عبدالله بن سعيد بن محسن المنعي وزوجته وابنتيه، ومحمد بن سلطان العلوي“.

وتشهد مختلف مناطق السلطنة حوادث مرورية بين الحين والآخر، وينتج عنها مئات الوفيات وآلاف الإصابات، وتعتبر السرعة أحد أبرز أسباب هذه الحوادث إضافة إلى سوء التصرف والإهمال وعدم ترك مسافة الأمان وعيوب في المركبة وأسباب أخرى.

وتتصدر فئة الشباب النسبة الأكبر من وفيات وإصابات الحوادث المرورية مقارنةً ببقية الفئات العمرية.

وفي تموز/ يوليو الماضي، لقي 4 مواطنين مصرعهم، وأصيب 3 آخرون جميعهم من أسرة واحدة، إثر حادث مروري مروع، وقع على طريق أدم- هيما باتجاه محافظة ظفار جنوب السلطنة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، لقيت 3 طالبات مصرعهن، وأصيب 7 أشخاص آخرين عقب انحراف حافلة واصطدامها بشاحنة على طريق الباطنة العام في ولاية صحم إحدى ولايات محافظة شمال الباطنة في منطقة الباطنة في الجزء الشمالي من سلطنة عمان.

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