الأردن.. إنقاذ فتاة سقطت عن مقطع صخري في البحر الميت

تمكنت فرق الدفاع المدني في الأردن بوقت متأخر من مساء الجمعة، من إنقاذ فتاة عشرينية تعرضت للسقوط عن مقطع صخري بمنطقة البحر الميت.

وقال الناطق بإسم مديرية الأمن العام في بيان، ”بذلت الفرق المشاركة جهودا كبيرة ومضنية لإنقاذ المصابة ، لا سيما أن المنطقة التي تعرضت فيها الفتاة للسقوط تبعد عن الطريق العام مسافة تقارب (4)كم“.

وأضاف البيان، أن ”فريق البحث والانقاذ الأردني، التابع لمركز شهداء البحر الميت، ساهم في إنقاذ المصابة باستخدام الحبال والمعدات المتخصصة لمثل هذا النوع من الحوادث، والإضاءة البرجية بالوصول للمصابة بالوقت المناسب ليتم إسعافها ونقلها سيراً على الأقدام لمسافة 4 كيلو متر بسبب وعورة التضاريس حيث تم نقلها بوساطة سيارة الاسعاف لأقرب مستشفى في المنطقة، ووصفت حالتها العامة بالمتوسطة.

وتمتاز منطقة البحر الميت ”غرب الأردن“ بمقاطعها الصخرية الوعرة والخطيرة، ويمثل الصعود على هذه المقاطع عملا بالغ الخطورة.

ومنطقة البحر الميت هي أخفض بقعة على وجه الأرض، وسبق أن شهدت حادثة أليمة في 25 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2018.

وقد أدى الحادث لوقوع 21 ضحية و43 إصابة معظمهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية للمنطقة، إضافة لانهيار جسر مغلق منذ مدة.

وقد كان سبب الحادث السيول الكبيرة التي اجتاحت الوادي ومنطقة شاطئ البحر الميت