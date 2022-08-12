عصا مظلة "طائشة" تقتل سيدة أمريكية

لقيت أمريكية مصرعها بعد أن طارت عصا مظلة بحرية كبيرة بسبب العواصف القوية واستقرت في صدرها، بينما كانت تقضي يومها على الشاطئ.

وجرى نقل تامي بيرولت، التي كانت تزور شاطئ جاردن سيتي في ولاية ”ساوث كارولينا“ الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، إلى المستشفى بعد الحادث لكنها ماتت بعد ساعة.

وقالت تامارا ويلارد، نائبة رئيس قسم الطب الشرعي في المقاطعة، إن مظلة الشاطئ تحطمت بفعل الرياح العاتية التي حملت عصا المظلة وصدمت بيرولت.

وأشارت صحيفة ”مترو“ البريطانية إلى أن زائري الشاطئ حاولوا بجهد يائس علاج المرأة، البالغة من العمر 63 عامًا، بينما كانوا ينتظرون سيارة إسعاف على الشاطئ.

وقال توماس بيل، المتحدث باسم إدارة الطوارئ في مقاطعة هوري القريبة، إن المجتمع بأكمله ”يتألم“ بعد ”الخسارة الفادحة والميتة المؤلمة“.

ولفتت الصحيفة إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أصيبوا بالصدمة لمقتل بيرولت، حيثُ أعرب الكثير منهم عن حزنه، إذ كتب احدهم قائلًا: ”اليوم بقلوب ثقيلة نحزن على فقدان صديقة عزيزة ومحلية طيبة القلب، تامي بيرولت“.

وقال مستخدم آخر: ”بعض الأشياء لن نبدأ في فهمها أبدًا ولكن ما نعرفه هو أنه لا يوجد شيء سيىء ليقال عن هذه المرأة الطيبة التي لا تستحق هذه الميتة.. علينا جميعا أن نتعلم منها وأن نكون طيبين وأن يكون ذلك هدف الجميع“.

وفي بيان بعد الحادث، أوضحت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أن مظلات الشاطئ لها نهاية مسننة للمساعدة في دفعها في الرمال، كما أن المظلة العريضة يمكن أن تقع في رياح قوية بسهولة إذا لم يتم تثبيتها بشكل صحيح في الرمال على الشاطئ ما يمكن أن يشكل خطرا بالغا على زائري الشاطئ.

وتقدر الوكالة الفيدرالية الأمريكية، بحسب الصحيفة، أن ما يقرب من 3000 شخص يصابون بسبب حوادث مظلات الشاطئ كل عام في الولايات المتحدة.

وكان السيناتور الأمريكي تيم كين والنائب مارك وارنر من ولاية فرجينيا طلبا من ”وكالة السلامة الفيدرالية“ مراجعة أنظمة وقواعد السلامة لمظلات الشاطئ، وبدء حملة سلامة بعد مقتل امرأة من فرجينيا بمظلة في عام 2016.