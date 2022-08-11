عراقي يقتل شقيقه بسبب تغيير "الباسوورد"

قتل شاب عراقي (22 عاماً) شقيقه الأصغر في محافظة ذي قار جنوب العراق؛ بسبب تغيير الرمز السري لشبكة الإنترنت.

وقالت شرطة ذي قار في بيان لها إنه ”تم تسجيل حالة وفاة شاب إثر تعرضه للإصابة بالرقبة أثناء تنظيف زجاج المنزل حسب ادعاء ذويه، والذي تعرض على إثرها إلى قطع الحبل الشوكي وتسبب بشلل تام ما أدى إلى وفاته، وبعد التحقيق في الحادث ثبت بأنه تم بفعل فاعل“.

وبينت الشرطة العراقية أنه ”وبعد التحقيقات من قبل شعبة مكافحة إجرام الناصرية تبين أن المتهم (أ. ع.خ) البالغ من العمر 22 عاما ارتكب هذه الجريمة إثر خلاف مع شقيقه حول تغيير رمز شبكة الإنترنت، وقيامه بطعن المجني عليه بسكين مطبخ وحاول إخفاء الجريمة التي ارتكبها“.

وتمت إحالة المتهم إلى القضاء وفق المادة 405 من قانون العقوبات العراقي، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام لكل من قتل نفسا عن عمد.