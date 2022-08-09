وفاة رجل الأعمال السعودي محمد القحطاني أثناء كلمة بالقاهرة (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو مصورا، يظهر لحظة وفاة رجل أعمال سعودي خلال إلقاء كلمة له في العاصمة المصرية القاهرة.

ويظهر المقطع المتداول، رجل الأعمال السعودي، المقيم في الإمارات محمد بن ناصر بن وزن القحطاني، أثناء إلقاء كلمة له في المؤتمر العربي الأفريقي لمكافحة التزييف، في دار حرس الحدود في القاهرة مساء الاثنين.

وأثناء حديثه يسقط على الأرض مغشيا عليه، بينما أفادت تقارير إخبارية أنه توفي لاحقا في المستشفى.

https://twitter.com/EremNews/status/1557048459479457792

وقالت وسائل إعلام مصرية إنه ”تم إلغاء فعاليات المؤتمر بعد وفاة القحطاني“.

من جهته، نعى نجل رجل الأعمال السعودي، والده الراحل عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الابن إن عزاء والده سيكون في منطقة حائل بالسعودية.