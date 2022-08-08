مصرع أكاديمي سعودي غرقا بعدما أنقذ نجله في جدة

لقي أكاديمي سعودي، حتفه أثناء محاولته إنقاذ نجله من الغرق في مدينة جدة غرب المملكة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الدكتور حسين بن محمد الحبشي عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة ”أم القرى“ كان في رحلة برفقة أسرته في جدة أثناء وقوع الحادثة.

وقالت وسائل الإعلام، إن الدكتور الحبشي تمكن من إنقاذ نجله، فيما قضى هو غرقا.

وتوفي الحبشي، يوم السبت الماضي، بحسب نعي نشرته كلية الدراسات القضائية والأنظمة، عبر تويتر.

وقالت الكلية في نعيها: ”بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تتقدم كلية الدراسات القضائية والأنظمة بالتعزية والمواساة في فقيد القسم فضيلة الدكتور حسين بن محمد الحبشي، والذي وافته المنية غرقا“.

وتأتي حادثة وفاة الدكتور الحبشي بعد نحو 24 ساعة، على غرق الطبيبة عفاف فلمبان في مدينة جدة.

وتوفيت الطبيبة النسائية السعودية عفاف فلمبان وصديقتها بعد محاولتهما إنقاذ فتاتين تعرضتا لحادث غرق في محافظة جدة.

وتصدر وسم عفاف فلمبان، قائمة ”الترند“ على موقع تويتر في السعودية، وسط سيل من الإشادات بالفقيدة.