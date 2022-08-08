إماراتي يوثق احتراق سيارته بسبب الحسد والعين (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع فيديو تظهر فيه سيارة رباعية الدفع وقد اشتعلت فيها النيران، فيما اشتكى صاحبها من تأثير العين والحسد.

ووثق أحد الأشخاص، قال ناشطون وحسابات إنه إماراتي، احتراق سيارته بالكامل، مؤكداً أن أحد الأشخاص أصاب سيارته بالعين وتسبب فيما حدث لها.

مواطن أماراتي يوثق حريق سيارته بسبب العين pic.twitter.com/wvzPWRzM2t — WHR (@whrumor) August 6, 2022

وشرح الرجل تفاصيل الموقف الذي حدث معه كما يسمع من صوته في خلفية الفيديو الذي كانت الكاميرا فيه مركزة على السيارة التي كانت النيران تلتهما.

وقال الرجل الذي استقرت سيارته المشتعلة وسط الصحراء: ”ريال أمس الصباح يقول البارحة هالموتر هذا كيف يوصلك ابوظبي، يوصلني ويردني الله لا يوفقك، يوصلني ويردني الله لا يهنيك“.

وأضاف الرجل والحسرة تكتسي صوته: ”ساتر عليا عزة نفس لابو هالدنيا عزة نفس صبرك يا رب صبرك يارب“.