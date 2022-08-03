السعودية.. تكاتف رسمي وشعبي للوصول لـ"مفقود نجران"

تتواصل عمليات البحث عن الطفل السعودي رائد آل جعرة البالغ من العمر 3 أعوام، والذي فقد جراء السيول التي شهدها وادي نجران، وسط تضارب للأنباء بشأن العثور عليه.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد وجه الأمير جلوي بن عبدالعزيز، مساعد أمير منطقة نجران، المديرية العامة للدفاع المدني في المنطقة والجهات المعنية بتكثيف الجهود في محاولة للعثور على الطفل المفقود بسبب السيول منذ أمس الثلاثاء.

وشدد الأمير جلوي على الجهات المختصة بالتنسيق والتكاتف للعثور على الطفل، والرفع بنتائج البحث التي تقوم بها فرق الإنقاذ المائي والغواصين بالدفاع المدني ومشاركة فرق البحث التطوعية والتي لاتزال مستمرة حتى الآن.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، جهود البحث من قبل فرق الدفاع المدني والمتطوعين في محاولة للعثور على الطفل رائد.

كما نشرت حسابات إخبارية محلية، صورة للطفل، الذي لا يزال البحث عنه مستمرا.

وتضاربت المعلومات بشأن الكيفية التي فقد فيها الطفل، إذ قال متابعون إن السيل جرف الطفل من أمام منزل عائلته، الذي يقع عند الوادي، فيما قالت متابعة إن ”الطفل فقد في حي الصفا، وإنه كان برفقة عائلته داخل السيارة لكنه سقط في الوادي“.

بدوره، قال حساب ”القناص“ إن الطفل كان يلهو مع مجموعة أطفال برفقة أقرباء له، قبل أن يجرفه السيل.

بينما أكد متابع وفاة الطفل: ”الصبي عينوه فشرفه ميت الله يرحمه“، فيما أعلن آخر أنه تم العثور عليه، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

يذكر أن السيول التي شهدتها منطقة نجران، تسببت أمس الثلاثاء، في وفاة 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء، أحدهم شاب عشريني وقد غرق بأحد شعاب وادي صخي شمال نجران، وتم العثور عليه على بعد 4 إلى 5 كلم من مكان سقوطه.

بينما توفي الأشقاء الثلاثة غرقا وسط بحيرة عمقها يتجاوز 4 أمتار بجانب مزرعتهم في منطقة الرحبة التابعة لمحافظة ثار.

وتعرضت منطقة نجران ومحافظاتها إلى رياح سطحية شديدة وموجات غبار وأتربة وانعدام للرؤية، وتعرضت عدد من المركبات لأضرار بالغة نتيجة تواصل سقوط الأشجار.