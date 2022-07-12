مصرع عريس مصري في الطريق إلى عقد القران

لقي شاب مصرعه داخل المستشفى؛ بعد تعرضه لحادث سير دراجة نارية، أثناء ذهابه لإحضار المأذون لعقد قرانه، فيما أصيب المأذون بجروح.

وبدأت الواقعة رسميًا، ببلاغ إلى مديرية أمن محافظة كفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الدولي الساحلي، المجاور لمركز مطوبس بالمحافظة.

وتبين من التحريات أن الشاب منيسي عبدالله مسلم، كان يستقل دراجة نارية، لإحضار المأذون، لعقد قرانه، إلا أنه تعرض لحادث بالطريق الدولي، نتج عنه نقله والمأذون للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة، فيما يعاني المأذون من بعض الإصابات.

وانتقل رجال الأمن لمقر الواقعة بمجرد البلاغ، حيث تم عمل التحريات اللازمة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالشاب الضحية، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثمان.

وكانت محافظة كفر الشيخ قد شهدت، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، حادثا مؤلما، وهو وفاة فتاة أثناء عقد قرانها، مما أصاب أهالي قرية البياض التي تقطن بها العروس بحالة من الحزن.

وكشفت وسائل إعلام محلية تفاصيل الوفاة نقلا عن أحد أقارب العروس الذي قال إن الفتاة عاشت حياة قاسية، إذ توفيت والدتها عقب ولادتها وعاشت برفقة أشقائها تنتظر يوم زفافها، إلا أن قدرها كان الموت.