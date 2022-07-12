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منوعات

عُمان.. العثور على شخصين من أسرة جرفتها الأمواج في ظفار
تاريخ النشر: 12 يوليو 2022 8:41 GMT
تاريخ التحديث: 12 يوليو 2022 9:35 GMT

عُمان.. العثور على شخصين من أسرة جرفتها الأمواج في ظفار

أعلنت الشرطة العُمانية، اليوم الثلاثاء، العثور على شخصين من أسرة مكونة من 5 أفراد جرفتها مياه البحر في محافظة ظفار، يوم الأحد الماضي. وقالت شرطة عُمان السلطانية

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت الشرطة العُمانية، اليوم الثلاثاء، العثور على شخصين من أسرة مكونة من 5 أفراد جرفتها مياه البحر في محافظة ظفار، يوم الأحد الماضي.

وقالت شرطة عُمان السلطانية في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر: ”فرق البحث والإنقاذ تتمكن من العثور على شخصين بينهما أحد الأطفال الثلاثة من الأسرة المفقودة في منطقة المغسيل وهو مفارق للحياة، ولا تزال جهود البحث مستمرة عن الثلاثة الباقين من قبل الفرق المختصة“.

وجرفت أمواج البحر بمنطقة المغيسيل في محافظة ظفار جنوب السلطنة عائلة آسيوية تواجدت، يوم الأحد، برفقة آخرين على الشاطئ، رغم سوء الأحوال الجوية والتحذيرات الرسمية للابتعاد عن الشواطئ ومجاري الأودية.

وأكدت وسائل إعلام محلية وحسابات إخبارية تداولت مقطع فيديو قالت إنه للحظة غرق العائلة، أن أفراد العائلة تجاوزوا سياج الأمان على الجرف الصخري بالمنطقة وغرقوا في البحر.

وكانت هيئة الدفاع المدني قالت إن فرقها تواصل العمل بمساعدة طيران سلاح الجو السلطاني العُماني للبحث عن الأسرة التي تضم 3 أطفال، فقدوا جميعًا في البحر.

ودفعت الأحوال الجوية غير المستقرة وتسجيل وفيات وكثرة تلقي البلاغات عن مفقودين هيئة الدفاع المدني والإسعاف لإغلاق المواقع السياحية، وعدم السماح بالاقتراب منها لعدم تقيد السكان بالتعليمات.

وتعد سلطنة عُمان من أكثر الدول مواجهة للأعاصير في المنطقة العربية، فيما يعد الإعصار الذي ضربها، في العام 1977 الأسوأ، حيث تسبب آنذاك بوفاة 105 أشخاص.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعرضت السلطنة لإعصار ”شاهين“ الذي تسبب بفيضانات واسعة النطاق، وأضرار بشرية ومادية كبيرة.

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