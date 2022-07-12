عُمان.. العثور على شخصين من أسرة جرفتها الأمواج في ظفار

أعلنت الشرطة العُمانية، اليوم الثلاثاء، العثور على شخصين من أسرة مكونة من 5 أفراد جرفتها مياه البحر في محافظة ظفار، يوم الأحد الماضي.

وقالت شرطة عُمان السلطانية في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر: ”فرق البحث والإنقاذ تتمكن من العثور على شخصين بينهما أحد الأطفال الثلاثة من الأسرة المفقودة في منطقة المغسيل وهو مفارق للحياة، ولا تزال جهود البحث مستمرة عن الثلاثة الباقين من قبل الفرق المختصة“.

فِرَق البحث والانقاذ تتمكن من العثور على شخصين بينهما أحد الأطفال الثلاثة من الأسرة المفقودة في منطقة المغسيل وهو مفارقٌ للحياة، ولا تزال جهود البحث مستمرة عن الثلاثة الباقين من قِبل الفِرق المُختصّة#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/HE65dtl4wj — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 12, 2022

وجرفت أمواج البحر بمنطقة المغيسيل في محافظة ظفار جنوب السلطنة عائلة آسيوية تواجدت، يوم الأحد، برفقة آخرين على الشاطئ، رغم سوء الأحوال الجوية والتحذيرات الرسمية للابتعاد عن الشواطئ ومجاري الأودية.

وأكدت وسائل إعلام محلية وحسابات إخبارية تداولت مقطع فيديو قالت إنه للحظة غرق العائلة، أن أفراد العائلة تجاوزوا سياج الأمان على الجرف الصخري بالمنطقة وغرقوا في البحر.

🔴 حادثة غرق العائلة الاسيوية في المغسيل بفعل قوة الأمواج إثر تخطيهم حاجز الأمان ! pic.twitter.com/rDZAETJuik — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) July 11, 2022

وكانت هيئة الدفاع المدني قالت إن فرقها تواصل العمل بمساعدة طيران سلاح الجو السلطاني العُماني للبحث عن الأسرة التي تضم 3 أطفال، فقدوا جميعًا في البحر.

استمرار تظافر الجهود الوطنية للبحث عن باقي المفقودين في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار باستخدام كافة السُبُل والمُعينات المتاحة في الظروف الاستثنائية.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/uFLkYJ5Jo4 — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 12, 2022

ودفعت الأحوال الجوية غير المستقرة وتسجيل وفيات وكثرة تلقي البلاغات عن مفقودين هيئة الدفاع المدني والإسعاف لإغلاق المواقع السياحية، وعدم السماح بالاقتراب منها لعدم تقيد السكان بالتعليمات.

وتعد سلطنة عُمان من أكثر الدول مواجهة للأعاصير في المنطقة العربية، فيما يعد الإعصار الذي ضربها، في العام 1977 الأسوأ، حيث تسبب آنذاك بوفاة 105 أشخاص.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعرضت السلطنة لإعصار ”شاهين“ الذي تسبب بفيضانات واسعة النطاق، وأضرار بشرية ومادية كبيرة.