السعودية.. وفاة شقيقين في حادثين منفصلين خلال ساعتين

شهدت محافظة القطيف السعودية، اليوم الأربعاء، مأساة تمثلت بوفاة شقيقين بفارق ساعتين بين حالة الوفاة الأولى والثانية.

وحدثت المأساة في جزيرة تاروت التابعة للقطيف، حيث توفي الشقيق الأول ويدعى الدكتور توفيق محمد علي آل سباع في المستشفى إثر أزمة قلبية، وعندما سارع شقيقه ويدعى الحاج عبدالله إلى المستشفى للاطمئنان عليه لقي مصرعه في الطريق إثر حادث مروري.

وكشف حساب ”القطيف اليوم“، المعني بنشر أخبار منطقة القطيف، تفاصيل عن حادثتي الوفاة اللتين وقعتا صباح اليوم الأربعاء، حيث فصلت بين وفاة الشقيقين ساعتان، موضحا أن ”الدكتور توفيق نُقل إلى المستشفى عقب إصابته بأزمة قلبية إلا أنه توفي هناك، وعند سماع شقيقه الأكبر عبدالله بالخبر توجه على الفور إلى المستشفى، ليتعرض لحادث مروري ألحق به إصابات بالغة وحرجة قبل أن يعلن عن وفاته“.

وحسب ما هو متداول، فإن توفيق يبلغ من العمر 49 عاماً، ويعمل بصحة البيئة في بلدية محافظة القطيف، وعبدالله (57 عاماً)، وكلاهما متزوجان، وتم تشييعهما عقب صلاة عصر الأربعاء.

ونعى المدونون الشقيقين اللذين توفيا بفارق زمني قصير في حادث وُصف بالفاجعة، لتتسبب ظروف وفاتهما بموجة حزن عبر عنها نشطاء وأكاديميون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخصص عبد الباري الدخيل كلماته في مقال نشره حساب ”القطيف اليوم“ لنعي الشقيقين، حيث تجمعه بتوفيق علاقة عمل ومعرفة قديمة جعلته يثني على أخلاقه وتعامله وحرصه وتفانيه بعمله في صحة البيئة.

وكتب الدكتور محمود الخميس في نعي الدكتور توفيق: ”ضابط الصحة وأمين الغذاء الدكتور توفيق آل سباع“، ليسرد تحت هذا العنوان حرص الدكتور توفيق على عمله في الرقابة الصحية على الغذاء وتطبيق الاحترازات في المنشآت الغذائية والأسواق لا سيما مع بداية جائحة كورونا.

ضابط الصحة وأمين الغذاء الدكتور توفيق آل سباع د.محمود الخميسhttps://t.co/Zj9UWptHVk

عبر #القطيف اليومhttps://t.co/PV9acZuo8K — القطيف اليوم (@alqhat) July 6, 2022

ونعى أحد المدونين على ”تويتر“ الشقيقين الراحلين، قائلاً: ”إنا لله وإنا إليه راجعون رحمك الله يبو أحمد رحمك الله يبو صادق“.

إنا لله وإنا إليه راجعون 💔💔

رحمك الله يبو أحمد

رحمك الله يبو صادقhttps://t.co/iDMk0Yt60E — Sadiq Almisbaa (@salmisbaa) July 6, 2022

وقالت الدكتورة لمياء إبراهيم: ”رحمهما الله وغفر لهما وأسكنهما فسيح جناته وجبر الله مصاب عائلتهما“، فيما أبدى آخر صدمته من خبر الوفاة، قائلاً: ”صدمنا بالخبر لكن هذا أمر الله وقضاؤه وقدره ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم ارحم الفقيدين بواسع الرحمة والمغفرة واجعل قبريهما روضة من رياض الجنة وعظم الله أجور فاقديه ذويه وأصدقائه ومحبيه“.