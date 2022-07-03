مصر.. تشييع جنازة إيهاب البغدادي بعد العثور على جثته

شيعت قرية الجزيرة الخضراء بمحافظة كفر الشيخ في ساعة متأخرة من مساء الأحد، جثمان الشاب الغريق إيهاب البغدادي، بعد 5 أيام من غرقه في مصيف غليون بالمحافظة.

وجاء التصريح بدفن الجثمان، بعد أن عثر الغواصون المشاركون في عملية البحث على جثة الشاب الغريق، بعد استغاثة أسرة الشاب بكافة مؤسسات الدولة، إلى جانب التقدم بيان عاجل بمجلس النواب عبر النائب المعارض محمد عبد العليم داود.

وكانت أزمة عدم العثور على جثمان الشاب الغريق قد وصلت للبرلمان، حيث طالب النائب عبد العليم داود، الحكومة، بسرعة التحرك لانتشال جثمان الشاب الغريق من مياه مصيف غليون بالمحافظة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حالة من التعاطف الممزوج بالغضب مع الحادثة.

وكان أحد شباب قرية الجزيرة الخضراء قد ذكر لـ“إرم نيوز“، أن الشاب الغريق إيهاب عبداللطيف البغدادي يبلغ من العمر 26 عامًا، حصل على ليسانس آداب قسم اجتماع من جامعة كفر الشيخ عام 2021، وانتهى من أداء الخدمة العسكرية العام الحالي.

وأضاف الشاب تامر دياب، أن ”البغدادي“ خرج مع أسرته في مصيف بركة غليون منذ 3 أيام، وفوجئت أسرته بغرقه في المياه، وحاول شقيقه وخاله إنقاذه والإمساك به قبل غرقه بلحظات، إلا أن قوة الأمواج جرفتهما بعيدًا، حتى اصطدم خاله ببعض الصخور المجاورة لمنطقة الغرق، ليصاب ويتلقى العلاج، فيما لم يقدر شقيقه على اللحاق به لإنقاذه، وتعرض لصدمة بعد الحادثة تسببت بالتزامه الصمت.

وذكر دياب أن الشاب إيهاب البغدادي من أسرة بسيطة، وكان يعمل في صيدلية طوال الفترة الماضية مع أحد أقاربه، كي يتمكن من الزواج.