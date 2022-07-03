حقيقة أسباب حريق سفينة في دبي

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين الكثير من المزاعم بشأن حقيقة أسباب حريق قارب أو سفينة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط سيل من التعليقات المضللة وصلت إلى حد زعم إصابة إسرائيليين في الحريق.

ومما تضمنه البيان الرسمي بشأن الواقعة أن الدفاع المدني في دبي تمكن من السيطرة على حريق نشب في قارب شحن خشبي دون إصابات أو وفيات.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا بشأن وقوع حادث حريق في قارب شحن خشبي بمنطقة مرفأ ديرة، وتمت الاستجابة في زمن مقداره 3 دقائق.

وتبين بحسب المصدر أن الحادث عبارة عن حريق في قارب شحن خشبي محمل بالسيارات، وأن الدخان الكثيف المتصاعد كان بسبب طبيعة المواد التي تتعرض للاحتراق وفق إشارة القائد الميداني، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وباشرت الفرق المتخصصة عمليات مكافحة الحريق على الفور، وتمت السيطرة على الحادث وتحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

الأسباب

ولاحقًا كشفت وسائل إعلام يمنية أن الشحنة التي كانت على متن السفينة هي شحنة سيارات تعود لتاجر يمني، وأن السفينة كانت متجهة إلى ميناء نشطون بمحافظة المهرة شرقي اليمن.

أما بخصوص أسباب الحريق فقد كشفتها وسائل إعلام يمنية، إذ أكدت أن سبب الحريق ماس كهربائي على متن السفينة.

ونقل موقع المصدر أونلاين أن الحريق شب في سفينة ”محي الدين“ التي تعود ملكيتها لهندي، وعلى متنها سيارات للتاجر المهري ”سعد عوض الجدحي“.