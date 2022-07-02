هبوط اضطراري لطائرة هندية إثر انتشار دخان في مقصورة الركاب

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أجرت طائرة هندية كانت تقوم برحلة داخلية هبوطا اضطراريا في نيودلهي، اليوم السبت، إثر انتشار دخان في مقصورة الركاب بعيد إقلاعها متجهة إلى مدينة جبلبور وسط البلاد، على ما أعلنت شركة الطيران.

وتم إجلاء ركاب الرحلة التي تشغلها شركة ”سبايس جت“ التجارية بسلام، عقب عودة الطائرة إلى المطار في نيودلهي.

وكتبت الشركة على تويتر ”أثناء تخطي 5 آلاف قدم، رصد الطاقم دخانا في المقصورة“. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادث تسجيلات فيديو تظهر المقصورة تضيق بالدخان.

#WATCH | A SpiceJet aircraft operating from Delhi to Jabalpur returned safely to the Delhi airport today morning after the crew noticed smoke in the cabin while passing 5000ft; passengers safely disembarked: SpiceJet Spokesperson pic.twitter.com/R1LwAVO4Mk — ANI (@ANI) July 2, 2022

وكثُر الحديث عن شركة سبايس جت المتدنية التكلفة في الأشهر القليلة الماضية، مع قيام طائرة أخرى تابعة لها بهبوط اضطراري الشهر الماضي بعدما اشتعلت النيران في أحد محركاتها، فيما وبخت سلطات الطيران الشركة على خلفية ممارسات تدريب تشوبها عيوب.

ولم تكشف الشركة عدد ركاب رحلة السبت، لكنها قالت إن الطائرة هبطت ”بسلام“ مؤكدة أنه تم ”الترتيب فورا“ لرحلة بديلة للركاب.

في حزيران/يونيو، أجرت طائرة تابعة لسبايس جت على متنها 185 شخصا هبوطا اضطراريا في مدينة باتنا (شرق الهند)، بعد اشتعال النار في أحد محركاتها.

وفي أيار/مايو، علق مئات من ركاب الشركة داخل طائراتهم بعدما ألغت أو أرجأت رحلات بسبب ”محاولة هجوم ببرنامج فدية“، حسبما قالت.

في الشهر نفسه، فرضت سلطات الطيران الهندية غرامة قدرها مليون روبية هندية (نحو 12,830 دولارا) على الشركة لقيامها بتدريب طيارين لبوينغ 737 ماكس، على جهاز تدريب تشوبه عيوب.

ومنعت السلطات تسعين من طياري سبايس جت من قيادة تلك الطائرة، معتبرة أنهم لم يتلقوا التدريب المناسب، وفق وسائل إعلام محلية.