فقدان 27 شخصًا انشطرت سفينتهم بسبب إعصار في بحر الصين الجنوبي

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت خدمة الدعم الجوي التابعة لحكومة هونغ كونغ فقدان 27 شخصًا بعدما انشطرت سفينتهم بسبب إعصار في بحر الصين الجنوبي، اليوم السبت.

وكانت السفينة الهندسية على بعد 160 ميلًا بحريًا جنوب غرب هونغ كونغ عندما باغتتها العاصفة تشابا. وقالت خدمة الطيران التابعة لحكومة هونغ كونغ إن السفينة ”تعرّضت لأضرار جسيمة وانشطرت جزءين“.

وتوجهت خدمات الإنقاذ إلى مكان الحادث بعدما جرى إخطارها قرابة الساعة 7:25 بالتوقيت المحلي (23:25 ت غ الجمعة).

وأفادت السلطات بأنه تمّ إنقاذ 3 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 30 فردًا، ونُقلوا إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات نشرتها سلطات هونغ كونغ شخصًا يتمّ نقله جوًا مع أمواج على سطح السفينة نصف المغمورة.

وذكر بيان لحكومة هونغ كونغ أنه وفقًا للناجين الثلاثة، قد تكون الأمواج جرفت أفراد الطاقم الآخرين قبل وصول أول طائرة مروحية.

وبدأ الإعصار تشابا وسط بحر الصين الجنوبي، ووصل إلى اليابسة، بعد ظهر السبت، في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين.

وقالت السلطات إن موقع السفينة سجّل رياحًا بلغت سرعتها 144 كيلومترًا في الساعة وأمواجًا وصل ارتفاعها إلى 10 أمتار.

وسيقوم رجال الإنقاذ بتوسيع منطقة البحث ”بسبب العدد الكبير من المفقودين“، وتمديد العملية حتى الليل إذا سمحت الظروف.