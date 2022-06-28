19 قتيلًا إثر انهيار مبنى في مدينة بومباي الهندية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قضى 19 شخصًا على الأقل في انهيار مبنى جراء هطول أمطار موسمية غزيرة في بومباي، وفق ما أعلنته السلطات، اليوم الثلاثاء.

وانهار المبنى الواقع على مقربة من حي فقير وسط المدينة، قبيل منتصف ليل الإثنين، وفق مسؤولين محليين.

وأُنقذ 14 شخصًا، بحلول مساء الثلاثاء، لكن فرق الطوارئ انتشلت 19 جثة من بين الأنقاض.

وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية للاستجابة للكوارث في تصريح إن ”عمليات البحث والإنقاذ مستمرة“.

وستة من القتلى، على الأقل، تراوحت أعمارهم بين 18 و21 عامًا، وفق سلطات المدينة.

وعقّد هطول الأمطار الغزيرة عمليات البحث والإنقاذ، وعملت طواقم الإغاثة على رفع الأنقاض والبحث عن ناجين وسط الوحول والركام.

وشوهدت امرأة يُعتقد أنها شقيقة إحدى الضحايا تنتحب وتبكي لدى نقل إحدى الجثث إلى سيارة إسعاف.

ويمتد موسم الأمطار الموسمية، من يونيو/ حزيران وحتى سبتمبر/ أيلول، وهو يعد ذات أهمية حيوية لتجديد الأنهار والمياه الجوفية في الهند، لكنه يؤدي في المقابل إلى فيضانات تتسبب بدمار واسع النطاق.

وكوارث انهيار الأبنية شائعة في الهند في فترة الأمطار الموسمية، إذ ترزح خلالها المباني القديمة والمتداعية تحت وطأة الهطول المتواصل للأمطار مدى أيام.

وحضّ مسؤول السياحة والبيئة في ولاية ”مهاراشترا أديتنيا ثاكراي“ السكان على إخلاء الأبنية ”المتداعية“ المشابه وضعها للمبنى المنكوب.

وناشد ”ثاكراي“ خلال تفقّده موقع الانهيار ”السكان الاستماع للسلطات المدنية والتوجه إلى مواقع بديلة تجنبًا لوقوع كوارث مأسوية كهذه“.

وولاية مهاراشترا الواقعة غرب الهند وعاصمتها بومباي، تضررت بشدة، العام الماضي، حينما أدت فيضانات نجمت عن أمطار موسمية إلى مقتل 200 شخص ما استدعى إجلاء ربع مليون شخص.