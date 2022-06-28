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العثور على جثث 40 شخصاً على الأقلّ داخل شاحنة في تكساس
تاريخ النشر: 28 يونيو 2022 1:45 GMT
تاريخ التحديث: 28 يونيو 2022 2:50 GMT

العثور على جثث 40 شخصاً على الأقلّ داخل شاحنة في تكساس

ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الاثنين نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق أنه تم العثور على ما لا يقل عن 40 شخصا موتى في شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

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المصدر: فريق التحرير

ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الاثنين نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق أنه تم العثور على ما لا يقل عن 40 شخصا موتى في شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت قناة (دبليو.أو.إيه.آي) التلفزيونية في سان أنطونيو إن هؤلاء كانوا مهاجرين وإن الشرطة تحقق في الأمر.

وقالت قناة (كيه.إس.إيه.تي) التلفزيونية إنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديدية في حي ساوث وست سايد بالمدينة.

ولم ترد شرطة سان أنطونيو على الفور على طلب للتعليق.

وأظهرت صور نشرها مراسل (كيه.إس.إيه.تي) على تويتر عدة سيارات شرطة وسيارات إسعاف تحيط بشاحنة كبيرة.

وارتفعت درجات الحرارة في سان أنطونيو ، على بعد حوالي 160 ميلاً (250 كم) من الحدود المكسيكية ، إلى 103 درجة فهرنهايت (39.4 درجة مئوية) يوم الاثنين مع رطوبة عالية، وهو ما يعتقد بانه تسبب بوفاة المهاجرين الذين ظلوا محاصرين بالشاحنة لساعات طويلة.

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