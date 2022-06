العثور على جثث 40 شخصاً على الأقلّ داخل شاحنة في تكساس

ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الاثنين نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق أنه تم العثور على ما لا يقل عن 40 شخصا موتى في شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت قناة (دبليو.أو.إيه.آي) التلفزيونية في سان أنطونيو إن هؤلاء كانوا مهاجرين وإن الشرطة تحقق في الأمر.

وقالت قناة (كيه.إس.إيه.تي) التلفزيونية إنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديدية في حي ساوث وست سايد بالمدينة.

ولم ترد شرطة سان أنطونيو على الفور على طلب للتعليق.

🚨#BREAKING: 42+ people found dead inside truck in San Antonio, Texas

📌#SanAntonio l #Texas

According to emergency personnel, Reportedly an 18 wheeler packed with illegal aliens was found abandoned in the city’s southwestern edge resulting with 42+ dead inside the truck pic.twitter.com/h1PyF6Ud39

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 28, 2022