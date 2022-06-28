فيديو.. تعرض المصور لاستنشاق الغاز السام أثناء توثيقه كارثة العقبة

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون أردنيون على نحو واسع، توثيق أحد الأشخاص لحادثة سقوط وانفجار صهريج يحمل غازا ساما في ميناء العقبة جنوبي الأردن.

ويظهر المقطع المتداول كيف بدأ غاز الكلور السام في الانتشار في الميناء عقب الانفجار حيث وصلت السحابة الصفراء للمركبة التي كان يستقلها مصور الفيديو.

وبحسب الصوت المرفق بالفيديو، يبدو أن المصور قد تعرض لاستنشاق الغاز السام وهو ما تسبب بعدم إمكانه متابعة التصوير وإنزال كاميرا الهاتف أكثر من مرة.

و توفي 12 شخصا وأصيب 260 آخرون، مساء يوم الإثنين؛ إثر سقوط وانفجار صهريج يحمل غازا ساما في ميناء العقبة جنوبي الأردن.

وجاءت ”الكارثة“ أثناء تحميل صهريج يحوي غازا ساما على ظهر إحدى الباخرات المتوقفة في الميناء، لكن حبل الرافعة انقطع؛ ما أدى إلى سقوطه وتسببه بانفجار كبير.

وغطت سحابة صفراء من الغازات السامة المكان، فيما لا يزال عدد الوفيات مرشحًا للارتفاع بسبب وجود الكثير من الحالات الخطرة.

ومن بين المصابين 45 من قوات الأمن والدرك والدفاع المدني، من الذين تعاملوا مع الحادثة في لحظتها الأولى.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن ”5 منهم لا يزالون على يتلقون العلاج وحالتهم متوسطة“.

والمتوفون في الكارثة مواطنون أردنيون وأجانب يعملون في الميناء.

وتوجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير الصحة إلى العقبة؛ لمتابعة الحادثة التي وصفت بـ“الكارثة“.

ونقل وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشّبول، عن الخصاونة قوله إنه ”أوعز بتشكيل فريق تحقيق بالحادثة برئاسة وزير الداخليَّة“.

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن استئناف العمل بموانئ العقبة كافة اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، باستثناء رصيف رقم 4، وذلك لإتاحة المجال للتأكد من سلامته بشكل نهائي، بحسب ما أوردته قناة المملكة.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الاثنين، إن 45 شخصا أصيبوا بين مرتبات الأمن العام من الشرطة والدرك والدفاع المدني، في أثناء تعاملهم مع حادثة سقوط صهريج محمّل بغاز سام في لحظته الأولى.

وأضاف السرطاوي، في بيان، إن المصابين تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات عدا 5 مصابين لا يزالون قيد العلاج، مشيرا إلى أن حالتهم العامة متوسطة.

وأشار إلى أن ”العمل جارٍ للانتهاء من تفقد الموقع وتطهيره، بتنسيق تام مع القوات المسلحة- الجيش العربي، وجميع الجهات المعنية“.