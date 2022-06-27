قتلى وجرحى بخروج قطار عن مساره بميزوري الأمريكية

قالت خدمة السكك الحديدية للركاب في الولايات المتحدة (أمتراك) إن قطارا تابعا لها خرج عن مساره في شمال ولاية ميزوري الأمريكية الاثنين بعد اصطدامه بشاحنة عند تقاطع، في حين ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن عدة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 50 آخرين.

وقالت شركة امتراك إن القطار اصطدم بشاحنة عند معبر عام بالقرب من مدينة ميندون في حوالي الساعة 1:42 مساءً.

وقال المتحدث باسم فرقة دورية للطرق السريعة بولاية ميسوري، جاستن دان إن السلطات لا تزال تحاول التأكد من العدد الدقيق للقتلى.

وأضاف دان في مؤتمر صحفي إن اثنين من القتلى كانا على متن القطار بينما كان الثالث في الشاحنة.

وقال مسؤولو الشركة في بيان محدث إن ثماني سيارات وقاطرتين غادرت المسار ”بعد اصطدامها بشاحنة كانت تسد معبراً عاماً بالقرب من ميندون بولاية ميسوري“.

وقالت شركة امتراك في وقت سابق إن القطار كان على متنه قرابة 243 راكبا و 12 من أفراد الطاقم.

وأضافت إنه تم تحويل مدرسة إلى مركز فرز للضحايا المصابين بجروح طفيفة.