غاز "الكلورين" السام بالعقبة.. ما هو وما أضراره؟

أثار انفجار الصهريج الذي يحمل غازا ساما في ميناء العقبة مساء اليوم الإثنين، مسببا كارثة أدت إلى سقوط عدد كبير جدا من الضحايا، تساؤلات حول ماهية الغاز ذي اللون الأصفر.

وبحسب مسؤولين في ميناء العقبة فإن الغاز المسبب للكارثة هو ”الكلورين“، وفيما يلي أهم التفاصيل بشأنه:

ما هو؟

ينتج ”الكلورين“ أو ”الكلور“ (Cl2) عن طريق التحليل الكهربائي لمحلول ملحي من كلوريد الصوديوم.

ويعتبر ”غازا أصفر مخضر له رائحة مميزة تشبه رائحة المادة المبيضة“، وفق ما جاء في بيانات منظمة الصحة العالمية.

مشاهد جديدة لتسرب "غاز الكلورين" السام في ميناء #العقبة الأردني جراء سقوط صهريج يتميز الكلور باللون الأصفر المخضر، وهو أكثر كثافة من الهواء، وله رائحة نفاذة للغاية، ويتفاعل بسرعة مع العناصر الأخرى من أهم المكونات المستخدمة يوميا في منتجات قتل الجراثيم والمبيدات الحشرية pic.twitter.com/s2eZiQubmV — إرم نيوز (@EremNews) June 27, 2022

وقالت المنظمة إن ”غاز الكلورين أثقل من الهواء بثلاثة أضعاف تقريبا، وبالتالي فهو يتجمع في المناطق المنخفضة، لكنه غير قابل للانفجار، إلا أنه قد يعزز الانفجار للمواد الأخرى“.

كيف يعمل؟

يحتوي الغاز على خصائص مسببة للتآكل، بسبب تأثيرات الأكسدة في الكلور والذي يعمل على انقسام الهيدروجين في الماء داخل الأنسجة الرطبة.

ولدى تعرض الجسم له يسبب هذا التأكسد إطلاق الأكسجين الناشئ وكلوريد الهيدروجين مما يؤدي إلى تلف الأنسجة في الجسم.

ويؤدي التأكسد أيضا إلى تكوين ”حمض هيبوكلوروس“، والذي يخترق الخلايا ويتفاعل مع البروتينات السيتوبلازمية لتدمير بنية الخلية.

الأردن.. 5 وفيات و 234 إصابة في حادث تسرب غاز بالعقبة أعلن الأمن العام الأردني أن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة. وأشار إلى أنه نجم عن الحادثة لغاية اللحظة خمس حالات وفاة و234 إصابة. pic.twitter.com/VJsV6GMGNC — إرم نيوز (@EremNews) June 27, 2022

أعراضه وأضراره

يعد استنشاق الغاز هو الأكثر خطرًا على حياة الإنسان، كما أنه يصيب العينين بالحروق الشديدة.

يسبب استنشاق هذا الغاز العديد من الأعراض من أبرزها، ”التسمم، الاختناق، السعال، ضيق التنفس، نقص الأكسجين، التشنجات، الحروق“.

وتتسبب هذه الأعراض بتوقف القلب في الحالات الحرجة ما يؤدي إلى الوفاة.

كيفية علاج المصابين به

لا يوجد علاج للتسمم بالكلور، لكن عند التعرض للغاز ينصح بإزالة التلوث الفوري على الجلد والعينين بكميات كبيرة من الماء.

ويتم التعامل مع الحروق الناتجة عنه على أنها حروق حرارية.

استخداماته

يستخدم ”الكلورين“ في العديد من المنتجات الكيماوية وخصوصا في المبيدات الحشرية ومواد التنظيف، كما يستخدم في الأسلحة المحرمة دوليا.

”كارثة“

وكان 10 أشخاص توفوا وأصيب 251 آخرون، مساء يوم الإثنين؛ إثر سقوط وانفجار صهريج يحمل الغاز السام في ميناء العقبة جنوبي الأردن.

وجاءت ”الكارثة“ أثناء تحميل الصهريج على ظهر إحدى الباخرات المتوقفة في الميناء، لكن حبل الرافعة انقطع؛ ما أدى إلى سقوطه وتسببه بانفجار كبير.

وغطت سحابة صفراء من الغازات السامة المكان، فيما لا يزال عدد الوفيات مرشحًا للارتفاع بسبب وجود الكثير من الحالات الخطرة.

من جهته، قال المتحدث باسم مديرية الأمن العام في بيان رسمي، إن ”المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة التسرب“.

ووصل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير الصحة إلى العقبة؛ لمتابعة الحادثة التي وصفت بـ“الكارثة“.

ونقل وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشّبول، عن الخصاونة قوله إنه ”أوعز بتشكيل فريق تحقيق بالحادثة برئاسة وزير الداخليَّة“.

من جهتها، أغلقت الجهات المعنية في العقبة الشاطىء الجنوبي، بعد التسرب؛ خوفا على سلامة مرتاديه.

ودعت المواطنين كذلك إلى ”إغلاق نوافذ منازلهم وعدم الخروج إلى الشوارع حتى لا يستنشقوا الغازات السامة“.

إلى ذلك، قال شهود عيان لـ“إرم نيوز“ إن ”المستشفيات امتلأت بالمصابين، فيما وجهت نداءات إلى الأطباء بالتوجه إلى المستشفى الإسلامي في العقبة بسبب وجود عدد كبير من حالات الاختناق“.