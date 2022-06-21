نعى نيرة أشرف.. آخر تعليقات مصطفى توكل قبل انتحاره من فوق كوبري المنصورة

لم يمر يوم أمس الاثنين كغيره من الأيام على المصريين؛ إذ شهد ثلاث حوادث مؤلمة؛ جريمة قتل مروعة للفتاة نيرة أشرف على يد زميلها، وحالتي انتحار لشابين أحدهما في المنصورة والآخر في القاهرة.

بعد ساعات قليلة على مقتل الطالبة نيرة أشرف، أقدم شاب يدعى مصطفى توكل على إنهاء حياته بالقفز بسيارته من فوق كوبري المنصورة ليلقى حتفه في الحال.

الشاب، وبحسب منشوراته على حسابه في فيسبوك، بدا متأثرا كثيرا بحادث قتل الطالبة نيرة أشرف؛ إذ كتب نعيا للضحية قال فيه ”يبكي قلبي حزنا عليكِ وأنا لم أعرفك حتى، فما بال أمك.. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته“.

وعاد لاحقا ليكتب ”الأيام تثبت لي صحة انعزالي عن الناس“.

قبل أن يكتب منشورا يكشف فيه عن تفكيره في الانتحار، قائلا ”عمتا (عموما) أنا على حافة الانتحار..“.

وبعد دقائق فقط، كتب مصطفى توكل ما يبدو أنها رسالة وداع لأصدقائه قائلا ”اشوفكم بخير وابقو افتكروني وابويا ميمشيش في جنزتي (جنازتي) بالله عليكم“.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد شيوع خبر انتحار مصطفى توكل من فوق كوبري جامعة المنصورة بعبارات النعي والتعبير عن الحزن، وسط ذهول من تتابع الحوادث المؤسفة في المدينة ذاتها بتوقيت متقارب.

وكتبت مغردة باسم سما ”وانت يا مصطفي ما حال امك عليك الان كان ينعي #نيرة_أشرف وبعدها بساعات القي بنفسه وبسيارته من اعلي كوبرى الجامعة بال #المنصورة رحمكما الله وغفر لكما وانزل علي قلب امكما الصبر والسلوان“.

وكتب حازم توفيق ”المستشفى يؤكد أن مصطفي توكل وصل إليه جثة هامدة دى العربيه اللي مصطفى رمى نفسه بيها من علي كوبرى الجامعة، حزين عليك يا مصطفى قوى يا ريتني قدرت الحقك“.

يذكر أن محيط برج القاهرة بالعاصمة المصرية، شهد في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، حالة انتحار أخرى لشاب ألقى بنفسه من أعلى البرج، ليلقى مصرعه في الحال.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، بوجود جثة أمام برج القاهرة، وانتقلت الشرطة، وعثر على جثة شاب، وتبين أنه قفز من أعلى البرج.