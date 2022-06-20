انزلاق طائرة سعودية عن مسارها بعد هبوطها في مانيلا

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، يوم الإثنين، أن طائرة تابعة لها، انزلقت عن مسارها بعد هبوطها في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وقالت الخطوط السعودية، إن ”طائرتها من طراز بوينغ 77 المتجهة من الرياض إلى مانيلا عبر الرحلة رقم sv862 بتاريخ 20 يونيو“، انزلقت عن مسارها بعد الهبوط، بحسب ما نقلت صحيفة ”عكاظ“ السعودية.

وأوضحت أنه ”بعد هبوط الطائرة بسلام في مطار نينوي أكينو الدولي بالعاصمة الفلبينية، انزلقت خارج المسار المؤدي إلى الصالة، وتوقفت في المنطقة الرملية“.

وأكدت أنه تم إنزال كافة الركاب وطاقم الطائرة، دون حدوث أي إصابة.

وأضافت الخطوط السعودية، أنه ”تم نقل الطائرة إلى موقفها بالصالة، فيما تخضع الآن للتقييم الفني لدى الجهات المختصة استعدادا لعودتها إلى الخدمة بعد التأكد التام من سلامتها“.