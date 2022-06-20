مصر.. طالب يقتل زميلته أمام جامعة المنصورة

أقدم شاب مصري على قتل زميلته أمام جامعة المنصورة، يوم الإثنين، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ”تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أول المنصورة، من أمن جامعة المنصورة، يتعلق بمقتل طالبة على يد زميلها أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة“.

وأظهرت التحريات، أن مشادة وقعت بين طالب وزميلته أثناء ذهابهما إلى تقديم امتحان، ليقدم على طعنها مرتين، لقيت على إثرهما مصرعها على الفور.

ونقلت الجثة إلى المستشفى الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت مصر العديد من الحوادث المأساوية، ففي يوم السبت الماضي، أقدم زوج مصري على ”قطع أذن زوجته وطعنها بضع طعنات“ في مدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، بسبب ”خلافات على مصروف المنزل“، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع ”القاهرة 24“ المصري يوم الأحد، أن ”قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من أحد المستشفيات، بوصول ربة منزل في منتصف العقد الثالث من العمر، مصابة بطعنات نافذة، وبالتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، جراء خلافات زوجية، إذ تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة“.

وبعد القبض عليه، أقر الزوج خلال التحقيقات بجريمته، قائلا إنه فعل ذلك بسبب ”نشوب خلافات بينه وبين زوجته بشأن مصاريف البيت، وإنه حذرها مرارا من مطالبته بالأموال للإنفاق على المنزل، لكنها لم تستمع له فقرر قطع أذنها والاعتداء عليها“.