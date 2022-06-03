الكويت.. وفاة 3 أطفال أشقاء غرقا في البحر

أعلنت قوة الإطفاء العام في دولة الكويت عن وفاة 3 أطفال كويتيين أشقاء، اليوم الجمعة، إثر غرقهم أثناء السباحة في البحر في منطقة سلوى التابعة لمحافظة حولي.

وذكرت قوة الإطفاء في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ أن ”ثلاثة أطفال كويتيين غرقوا صباح اليوم الجمعة بشاطئ أنجفة“.

وأوضحت أن إدارة العمليات المركزية كانت قد تلقت بلاغا يفيد عن فقدان ثلاثة أطفال مواطنين كانوا يلعبون على الشاطئ وهم ولد بعمر 7 سنوات، وطفلة بعمر 10 سنوات، والثالة بعمر 12 عاما، وعلى إثره توجهت فرق الإنقاذ إلى موقع البلاغ حيث تم العثور على جثثهم وانتشالهم وتسليمهم للأدلة الجنائية.

وفاة ثلاثة أطفال أشقاء غرقا في شاطئ أنجفة pic.twitter.com/pL4KlQ8Fmw — قوة الإطفاء العام (@kff_kw) June 3, 2022

وكانت صحيفة ”الراي“ المحلية قد أوردت أن ”والدة الأطفال الثلاثة هي من أبلغت الجهات المعنية عن غرقهم“.

ويرتاد المواطنون والوافدون في الكويت البحر خلال فترات مختلفة لممارسة هواية السباحة أو الغوص في أعماق البحر، في البلد الخليجي الذي تعد فيه ممارسة الغوص من المواهب التاريخية والقديمة، والتي كانت تعد في وقت سابق مصدر رزق فضلًا عن كونها هواية.

ورغم ذلك فقد شهدت شواطئ البلاد، العديد من حوادث الغرق أثناء السباحة خلال الآونة الأخيرة.

وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، تلقت الجهات المعنية بلاغا يفيد بغرق 10 أشخاص أثناء ممارستهم هواية السباحة في البحر مقابل شاطئ البدع في محافظة حولي.

وعثر على اثنين من الغرقى متوفِّيين، وذلك بعد عمليات بحث وتمشيط في البحر، فيما أفاد مصدر أن سبب غرقهم اقتراب الأشخاص من منطقة خطرة للسباحة.

وفيما انتهت بعض حوادث الغرق بالعثور على مفقودين أحياء، إلا أن بعضها الآخر انتهى نهاية مأساوية حيث عُثر عليهم بعد فوات الأوان، ومنها حادثة غرق شاب أردني في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، إذ كان برفقة خطيبته في نزهة على متن يخت في البحر.

وتوفي الشاب حينها عقب نزوله للبحر مقابل الجزيرة الخضراء للسباحة برفقة خطيبته التي تم إنقاذها من قبل أحد الزوارق التي كانت بالقرب منهما، فيما انتشل زورق فرق الإطفاء الشاب إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي، كذلك، لقي مسن إيطالي مقيم في الكويت مصرعه غرقًا، في بحر المسيلة قرب فندق الجميرة.

كما تمكنت فرق الإطفاء بذات الشهر من إنقاذ شابين غرقا في المنطقة الطينية على شاطئ بحر الصليبخات، بعد ساعات من البحث عنهما وانتشالهما من الطين.