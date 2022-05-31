انتشال جثث جميع ضحايا تحطم الطائرة النيبالية

أعلن مسؤول نيبالي يوم الثلاثاء، انتشال جثث جميع الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة تحطمت في سفح جبال الهيمالايا في نيبال قبل يومين.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني النيبالية، ديو شاندرا لال كارنا، قوله ”انتشل رجال الإنقاذ جميع الجثث البالغ عددها 22 من موقع التحطم، بينهم 19 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم.

وكان ألمانيان وأربعة هنود و 16 نيباليا على متن الطائرة التي تحطمت بعد 15 دقيقة من إقلاعها من مدينة ”بوخارا“ السياحية، على بعد 125 كيلومترا غربي كاتماندو، صباح يوم الأحد.

وكانت الطائرة متجهة إلى جومسوم، وهي مزار سياحي شهير على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال الغربي من بوخارا في رحلة تستغرق 20 دقيقة.

وانتشل الجنود وعمال الإنقاذ النيباليون يوم الإثنين 21 جثة من بين حطام الطائرة الذي تناثر على منطقة شديدة الانحدار على ارتفاع نحو 14500 قدم. وقال كارنا إنهم انتشلوا آخر جثة صباح يوم الثلاثاء.

وشكلت الحكومة النيبالية لجنة من خمسة أعضاء، لتحديد سبب تحطم الطائرة واقتراح إجراءات وقائية لقطاع الطيران.

وفي نيبال ثمانية من أعلى 14 جبلا في العالم، منها جبل إيفرست. كما أن لديها سجلا من حوادث الطائرات.

وتحطمت طائرة تابعة لشركة ”يو.إس بانجلا“ للطيران في أثناء رحلة من داكا إلى كاتمندو لدى هبوطها في أوائل عام 2018؛ ما أسفر عن مقتل 51 شخصا من بين 71 شخصا كانوا على متنها.

وكان الجيش النيبالي أعلن أمس الإثنين، أنه حدد موقع تحطم الطائرة.

وقال المتحدث باسم الجيش على تويتر ”قامت قوات البحث والإنقاذ بتحديد موقع تحطم الطائرة، ونشر صورة للحطام مع ظهور رقم ذيل الطائرة واضحا بشكل جلي“.

وقال مسؤولون لرويترز الأحد الماضي، إن ”طائرة تديرها شركة طيران خاصة في نيبال اختفت وعلى متنها 22 شخصا“، مضيفين أن الطقس الغائم منع تحليق طائرات هليكوبتر للبحث في آخر موقع معروف للرحلة“.

وقالت هيئة الطيران المدني النيبالية في بيان ”عادت طائرة بحث هليكوبتر إلى جومسوم بسبب سوء الأحوال الجوية دون تحديد مكان الطائرة“.

وتدير هذه الطائرة المنكوبة شركة ”تارا“ للطيران التي تستخدم أساسا طائرات ”توين أوتير“ الكندية الصنع.