تونس.. وفاة 3 مهاجرين بعد غرق مركبهم

انتشل خفر السواحل التونسي، جثث 3 مهاجرين غرق قاربهم قبالة سواحل تونس، وأنقذ نحو 250 آخرين في عدد من الحوادث المنفصلة، وفق ما أفاد مسؤول أمني تونسي الأربعاء.

وقال المقدم علي العياري لـ“رويترز“، إن ”خفر السواحل أنقذ 240 مهاجرا أفريقيا وثمانية تونسيين في 10 رحلات هجرة غير شرعية، كما انتشل جثث ثلاثة أفارقة غرق قاربهم قبالة سواحل صفاقس“.

ولقي 67 مهاجرا غير شرعي مصرعهم، نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، بعد غرق أربعة قوارب قبالة سواحل مدينة صفاقس أثناء محاولة عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وفي آذار/مارس الماضي، قال مسؤول في الحماية المدنية التونسية لوكالة ”رويترز“ إن 12 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم؛ إثر غرق قاربهم قبالة ساحل تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وأضاف المسؤول أن ”12 جثة انتشلت قبالة ساحل ولاية نابل التونسية“، مشيرا إلى أن ”معظمها لمهاجرين من سوريا“.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، لقي 11 مهاجرا على الأقل حتفهم بعد غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين، قبالة سواحل تونس.

وأنقذت قوات خفر السواحل 21 آخرين كانوا متجهين صوب السواحل الأوروبية، كما تم انتشال جثث خمسة مهاجرين، بحسب متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية آنذاك.

وأصبحت سواحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسة للأشخاص الفارين من الصراع والفقر في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت مؤخرا، أنها أوقفت أكثر من 20 ألف مهاجر قبالة ساحلها العام الماضي، كانوا يحاولون الوصول إلى قارة أوروبا في مراكب، ووصل ما لا يقل عن 15 ألفا إلى ساحل إيطاليا في العام 2021.

وفي الأشهر الأخيرة، لقي عشرات الأشخاص حتفهم غرقا قبالة السواحل التونسية مع تزايد وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 123 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في العام 2021 بالمقارنة مع أكثر من 95 ألفا في العام 2020.

في سياق ذي صلة، قضى وفقد في طريق الهجرة إلى جزر الكناري الإسبانية عبر سواحل المغرب العام الماضي، أكثر من 4 آلاف مهاجر، بحسب ما أفادت تقديرات منظمات إسبانية معنية بالهجرة غير الشرعية.