مصر.. اندلاع حريق كبير إثر تسرب غاز من أحد الخطوط بالقاهرة (فيديو)

نجحت فرق الإطفاء المصرية، في إخماد حريق كبير اندلع في أحد خطوط الغاز الطبيعي بمنطقة مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، أن حريقا اندلع نتيجة حدوث تسرب غاز بالخط المشار إليه، أثناء قيام شركة المياه بعمليات حفر في المنطقة.

وأضاف البيان أنه ”تم على الفور الانتقال إلى مكان الحادث وإغلاق مصادر الغاز، وتمكنت القوات من إخماد الحريق ومنع امتداده، ويتم حاليا القيام بأعمال التبريد“.

وجاء تدخل الأجهزة المعنية للسيطرة على الحريق القريب من فرع النادي الأهلي بالجزيرة، بعد شكاوى الأهالي وسكان المنطقة من اندلاع النيران وتصاعدها.

وتداولت وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو قالوا إنها للنيران المندلعة نتيجة الحادثة.

يذكر أن مصر أبرمت خلال الساعات الماضية اتفاقاً مع الجانب الإيطالي يهدف إلى التعاون في تصدير الغاز المصري لإيطاليا، إلي جانب العديد من أوجه التعاون عبر شركتي ”إيجاس“ المصرية، و“إيني“ الإيطالية.

ويهدف الاتفاق إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز المصري من خلال تعظيم الإنتاج المشترك بين الجانبين بما يسهم في قيام شركتي ”إيجاس“ و“إينى“ بتحديد الأنشطة والفرص الجديدة من أجل زيادة معدلات إنتاج الغاز على المدى القصير.

كما يهدف الاتفاق إلى ”استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر، خاصة بمناطق دلتا النيل، وشرق المتوسط، والصحراء الغربية، من خلال حملات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف“.

ويتيح الاتفاق الإطاري فرصة توفير تصدير شحنات من الغاز المسال من مصنع إسالة الغاز بدمياط إلى إيطاليا أو أوروبا.

ومن المقرر إطلاق حملة توعية موحدة بهدف تعزيز كفاءة الطاقة في جميع مواقع ومقار شركات قطاع البترول بمصر بما يسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وقد يتم التوسع في الحملة بشكل أكبر على مستوى الدولة.