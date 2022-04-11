وفاة طالب بالمرحلة المتوسطة بمشاجرة مع زميل له في جدة (فيديو)

توفي طالب سعودي، خلال مشاجرة مع زميل له، في إحدى مدارس المرحلة المتوسطة في مدينة جدة بالسعودية.

وقال الأمن العام السعودي، في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين، إن شرطة محافظة جدة، باشرت ”بلاغاً عن وقوع مشاجرة بين طالبين في إحدى المدارس المتوسطة، وهما مواطنان (15 عاماً) توفي أحدهما رحمه الله“.

وأضاف بيان الأمن العام أنه ”تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية في الحادثة وإحالتها لجهة الاختصاص“.

شرطة محافظة جدة تباشر مشاجرة في إحدى المدارس. pic.twitter.com/Lgt7NlwSCD — الأمن العام (@security_gov) April 10, 2022

وجاء البيان بالتزامن مع تداول مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، يقول مدونون كثر إنه للمشاجرة داخل الصف.

ويظهر في الفيديو طالبان ممسكان ببعضهما بينما يحاول ثالث فض الشجار، في وقت وجه فيه طالب رابع ضربة لم يتضح إن كانت أصابت المتوفى أم الطالب المتشاجر معه.

وفور فض الشجار، سقط أحد الطالبين المتشاجرين أرضاً بعد ارتطام رأسه بالسبورة.

وقالت صحيفة ”المرصد“ الإلكترونية المحلية، إن الحادثة وقعت يوم أمس الأحد، حيث دخل الطالبان في مشاجرة، قبل أن يرتطم رأس أحدهما في الطاولة، بينما تدخل زملاؤهم لفض الاشتباك.

وأضافت أنه بعد فض الاشتباك بين الطالبين، فقد أحد الطالبين المتشاجرين توازنه وارتطمت رأسه مرة أخرى بـ ”السبورة“ قبل أن يسقط على الأرض، ويفارق الحياة.

وأوضحت أن المشرف الصحي في المدرسة حاول إسعاف الطالب عن طريق التنفس الصناعي، إلا أنه تعرض لنزيف في المخ جراء ارتطام رأسه في الطاولة.

وتابعت أن والد الطالب المتوفى قرر التنازل عن حقه بمقاضاة الطالب المتهم والذي يعد الطرف الثاني في القضية؛ سواءً كان بقصد أو بدون قصد.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط ردود فعل مختلفة، بينها انتقادات لإدارة المدرسة لتركها الطلاب دون مشرف عليهم داخل الفصل الدراسي.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان، حادثة مؤلمة مماثلة شهدتها إحدى مدارس العاصمة السعودية الرياض عام 2019، عندما توفي طالب في المرحلة الابتدائية خلال مشاجرة مع زميل له، قبل أن يتنازل الأب عن حقه في مقاضاة الجاني.

من الجدير بالذكر أن هذا هو أول عام يداوم فيه طلاب المدارس في السعودية خلال شهر رمضان المبارك منذ نحو 15 عاماً، إذ كان يتم إقرار عطلة رسمية للطلاب طيلة أيام الشهر الفضيل.