تونس... عشرات الإصابات في حادث تصادم قطارين والسلطات تحقق

أدى حادث تصادم قطارين في العاصمة تونس اليوم الاثنين إلى إصابة العشرات بجروح، بينما فتحت السلطات تحقيقا فوريا للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.

وقال مصدر من الحماية المدنية في العاصمة تونس إن الحادث أسفر في حصيلة أولية عن إصابة 95 شخصا بجروح تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من مكان الحادث، مؤكدا أنّه لم يتم تسجيل حالات وفاة.

وأضاف المصدر أن أسباب الحادث لا تال غامضة، وأن فرق الحماية المدنية حلّت على عين المكان لإجلاء الجرحى، مشيرا إلى أن الحادث وقع على بعد بضع مئات من الأمتار عن المحطة النهائية والرئيسية للقطارات بالعاصمة تونس.

وأكد شهود عيان لـ ”إرم نيوز“ أنهم فوجئوا بقدوم قطار من العاصمة تونس متجها جنوبا على نفس السكة التي سير عليها القطار القادم من مدينة سوسة الساحلية، والذي كان يسير بسرعة متوسطة مع اقترابه من المحطة النهائية.

وأضاف الشهود أن لحظة التصادم خلقت حالة من الهلع والخوف بين الركّاب والمارة الذين كانوا قريبين من مكان الحادث، داعين إلى اتخاذ تدابير للحد من مثل هذه الحوادث.

ومن جانبه أكد مصدر من الشركة التونسية للسكك الحديدية أنّ الشركة فتحت تحقيقا عاجلا للوقوف على أسباب الحادث، وقال إنّ حوادث التصادم المباشر بين القطارات تُعتبر حوادث نادرة وعادة ما تكون الأسباب ضعف التنسيق أو غياب التواصل بين سائقي القطارين المتصادمين والغرفة المركزية لتوجيه الخطوط، بمقر الشركة.