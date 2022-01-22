13 إصابة في زلزال بقوة 6.6 درجة هز جنوب غرب اليابان

هز زلزال قوته 6.6 درجة هز جنوب غرب اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت مما أسفر عن إصابة 13 شخصا.

إصابة 13 شخصا على الأقل إثر زلزال بقوة 6.6 درجة ضرب جنوب غرب #اليابان#إرم_نيوز #Japan pic.twitter.com/EU1nDC96Yj — إرم نيوز (@EremNews) January 22, 2022

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد أن وقع الزلزال الذي كان مركزه على عمق 45 كيلومترا في الساعة 1.08 صباحا (1608 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) قبالة ساحل كيوشو وهي إحدى جزر اليابان الرئيسية الأربع الواقعة بأقصى جنوب البلاد، حسبما أفادت ”رويترز“.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر غرب اليابان، لكن لم يصدر في ذلك الوقت، أي تحذير من أمواج مد بحري عاتية (تسونامي).

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال الذي وقع الساعة 5:18 مساء (بالتوقيت المحلي لليابان) ضرب محافظة جيفو الواقعة في منطقة تشوبو في جزيرة هونشو على عمق حوالي 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وشعر سكان المقاطعات المجاورة وكذلك أجزاء من وسط اليابان بالزلزال.

كما ضرب زلزال بقوة متوسطة محافظة إيهيمي في غرب اليابان في حزيران/ يونيو الماضي، بلغت شدته 4 درجات على المقياس الياباني.

ولم يصدر أيضا في ذلك الوقت، أي تحذير من حدوث تسونامي.

وكان مركز الزلزال في نانيو بمحافظة إيهيمي بجزيرة شيكوكو الغربية وبمقياس 4.7 درجة على عمق 40 كيلومترا.

وضرب الزلزال أجزاء من محافظات هيروشيما، وأويتا، وكوتشي وياماغوتشي بشدة زلزالية قدرها 3 درجات وبمستوى أقل في مناطق مجاورة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية في ذلك الوقت، عن أحد العاملين فى مجلس مدينة أوواغيما بمحافظة إيهيمى قوله إن ”الاهتزاز أصبح أقوى بعد هزة أولية واستمر لمدة 30 ثانية“.

ووفق ما أعلن شركة ”شيكوكو“ للطاقة كهربائية، فإنها لم تُلاحظ أي حالات غير طبيعية في محطة إيكاتا للطاقة النووية في مدينة إيكاتا، بمحافظة إيهيمي، حيث لوحظ اهتزاز بشدة زلزالية بلغت 3 درجات.

وتقع اليابان على طول المنطقة المسماة بـ ”الحزام الناري“؛ وهي عبارة عن منطقة وهمية شبيهة بحدوة الحصان تتبع حافة المحيط الهندي.

وتحدث في هذه المنطقة أغلب الزلازل والانفجارات البركانية، ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإنَّ 81% من أكبر زلازل العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.