مقتل 4 أشخاص في فلوريدا على يد جندي أمريكي سابق (صور)

قتل 4 أشخاص، بينهم امرأة ورضيعها ”ثلاثة أشهر“، في ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الأحد، علي يد شخص يرتدي درعا واقية من الرصاص، قبل أن يستسلم للشرطة، بحسب ما نقلته وكالة ”رويترز“، اليوم الاثنين، عن قائد شرطة مقاطعة ”بولك“، جرادي جود.

وقال جود، في مؤتمر صحفي، إن ”مطلق النار هو بريان رايلي (33 عاما)، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، وقد خدم في العراق وأفغانستان“.

وأصيب بالحادثة فتاة تبلغ من العمر 11 عاما، خضعت لعملية جراحية بعد تلقيها 7 رصاصات.

وأضاف جود أن ”رايلي، الذي ليس له علاقة بالضحايا، تبادل إطلاق النار مع الشرطة، قبل أن يستسلم، وقد حاول لاحقا انتزاع مسدس أحد رجال الشرطة، أثناء علاجه في المستشفى لإصابته بطلق ناري، قبل أن يسيطر عليه عناصر الشرطة مرة أخرى“.

وعمل، رايلي حارسا شخصيا، ورجل أمن. وقال جود إن ”صديقة الجاني أبلغت المحققين أن رايلي مصاب باضطراب ما بعد الصدمة وباكتئاب“.

وقال قائد شرطة“بولك“ إن ”الحالة النفسية لـ(رايلي) تدهورت منذ نحو أسبوع، حيث أبلغ صديقته أنه بدأ التحدث مع الله“.

وأضاف جود، في مؤتمر صحفي ثان، أن رايلي ”قال في إحدى المراحل: لقد توسلوا لي حتى لا أقتلهم، ولكني قتلتهم“.

ودخل الجاني في البداية بشكل عشوائي المنزل، الذي وقع فيه إطلاق النار ليل السبت الأحد، وظل يردد كلمات غير مفهومة لكنه غادر مع وصول الشرطة.

"IT IS A HORROR OF THE UTMOST MAGNITUDE": The man accused of shooting and killing four people, including an infant, in Lakeland was identified as 33-year-old Bryan James Riley. https://t.co/g8JZ2bkcme pic.twitter.com/OyjmLf6yhk

— WFLA NEWS (@WFLA) September 5, 2021