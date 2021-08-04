فيضانات في إيران تودي بحياة 8 أشخاص (فيديو)‎

لقي ثمانية إيرانيين مصرعهم، فيما فقد اثنين آخرين جراء الفيضانات التي ضربت ثلاثة محافظة في البلاد.

وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيراني، محمد حسين قوسيان، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن ”ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم فيما فقدان اثنين آخرين إثر الأحداث الجوية التي شهدتها البلاد خلال الـ 48 ساعة الماضية“.

بارش شدید باران در استان قزوین خصوصا در شهرستان آوج از شب گذشته ۱۲ مردادماه، باعث بروز سیل شد. فرماندار شهرستان آوج اعلام کرده جاری شدن شدن لااقل ۳ کشته و ۲ مفقودی به دنبال داشته است.#قزوین #الموت #آوج #سیل #حوادث_طبیعی #ایندیپندنت_فارسی pic.twitter.com/hYHRDt5QC7 — Independent Persian (@indypersian) August 4, 2021

وأضاف حسين قوسيان إن ”ستة أشخاص لقوا مصرعهم إثر فيضانات اجتاحت محافظة قزوين الواقعة شمال غرب البلاد“، مبينا أن شخصا آخر لقي مصرعه في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، وآخر في مقاطعة سواد كوه التابعة لمحافظة مازندران شمال إيران.

وبشأن المفقودين، قال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيراني إنه ”فقد شخصان في محافظة قزوين، ويستمر البحث عنهما“.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الفيضانات وسوء الأحوال الجوية شهدتها محافظات كردستان وكرمان ومازندران وهرمزجان، وتم إنقاذ ما مجموعه 978 شخصا، وتوفير سكن طارئ ل 85 شخصا منهم وإصابة ثلاثة أشخاص وجرى نقلهم إلى المراكز الطبية“.

كما كشف حسين قوسيان عن إنقاذ 20 سيارة ركاب من الفيضانات، لافتا إلى أن ”السلطات لا تزال تقدم أعمال الإغاثة في محافظات قزوين ومازندران وكرمان وهرمزجان“.

وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إنه بسبب هطول الأمطار والسيول في محافظة مازندران شمال البلاد، تم إغلاق طريق حراز ـ الذي يعد من أهم الطرق التي تربط طهران بهذه المحافظةـ.

من جهته، قال إسماعيل نجار رئيس منظمة إدارة الأزمات في إيران، إن الفيضانات تسبب بإلحاق أضرار بشبكة المياه والكهرباء في العديد من المحافظات، مبينا أن ”مناطق متعددة من محافظة قزوين كانت الأكثر تضررا بسبب الفيضانات“.

وبحسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية في إيران، فإن الأمطار الغزيرة ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل في 21 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي قالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، إن السيول التي ضربت محافظة كرمان جنوب البلاد، تسببت بمصرع شخصين.

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن السيول تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى، وأغلقت بعض الطرق، وألحقت أضرارًا كبيرة بقطاع الزراعة في محافظة كرمان.