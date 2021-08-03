غرق 4 مصريين من أسرة واحدة في مصرف مائي

شهدت مصر واقعة مأساوية راح ضحيتها 4 مصريين (3 أطفال وشاب) من أسرة واحدة، بعدما تعرضوا للغرق في مصرف للمياه في محافظة مرسى مطروح الساحلية.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا يُفيد بغرق شاب و3 أطفال من أسرة واحدة، في فرع 23 من ترعة الشيخ زايد، في نطاق مدينة الحمام بالساحل الشمالي، شرقي مرسى مطروح بـ230 كيلومتر.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع رجل يبلغ من العمر 38 سنة بعد أثناء محاولته إنقاذ كل من ابنته وابنه وابن أخيه الذين تتراوح اعمارهم بين 8 و11 عاما، حيث لقي الجميع مصرعهم غرقا.

وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.

وشهدت مصر في الفترة الأخيرة العديد من حوادث الغرق، من بينها غرق 5 عمال بعدما سقط تروسيكل (مركبة صغيرة) كانوا يستقلونها في قناة مائية غرب الإسكندرية.

حيث تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بغرق ”تروسيكل“، يقل عددا من العمال، في ترعة (قناة مائية) بالعامرية.

وانتقل رجال الأمن، وقوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق ”التروسيكل“، الذي كان يقل عمالا؛ مما أدى إلى انحراف المركبة الصغيرة وسقوطها في القناة المائية.

وجرى إنقاذ 7 من العمال، فيما فقد 5 آخرون، قبل أن يتم العثور عليهم وانتشال جثثهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.