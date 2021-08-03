نيران غامضة.. مصري يروي خفايا واقعة غريبة تحدث في منزله

كشف مواطن مصري تفاصيل واقعة غامضة تحدث داخل منزله الواقع في قرية صغيرة تسمى ”الزراه“ في دائرة مركز ”المنشأة“ جنوب محافظة سوهاج.

وقال المواطن، الذي يدعى إسماعيل، إن الواقعة المرعبة التي لم يجدوا لها تفسيرًا تتمثل في اشتعال النيران دون سابق إنذار داخل منزل كبير تسكنه أسرته، وذلك بشكل متكرر في تمام الساعة 6 مساء كل 15 يومًا بشكل يثير الهلع.

وأوضح أن أول اشتعال للنيران كان في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2019، مشيرا إلى أن 4 أسر هجرت شققها السكنية، وتجمعت كلها في الطابق الأرضي للمنزل.

وأكد إسماعيل أن كل أوجه الحياة توقفت في المنزل، مبينًا أن النيران كانت تخرج مرة من منتصف السرير ومرة أخرى من الخزائن، مؤكدًا أن تلك الأماكن تخلو من أسلاك الكهرباء ولا تحتوي على مواد بترولية.

وأَضاف، أنه بعد اشتعال النيران في المنزل تخرج انبعاثات كثيرة من الأدخنة تغطي كل الشقة السكنية، واصفا الدخان المنبعث بأنه ”أسود وخانق“، حسب ”اليوم السابع“.

وأشار صاحب الشقة، وأحد الأشقاء القاطنين في العمارة، أن النيران عندما تشتعل في المنزل لا تأتي على كل ما يحتويه، بل تحرق أشياء محددة مثل الأموال والمستندات الرسمية فقط.

وأكد إسماعيل أن آخر مرة اشتعلت فيها النيران في المنزل، التهمت حوالي 80 ألف جنيه مصري ما يعادل نحو 5000 دولار أمريكي.

وشدد على أنهم أحضروا عددا من رجال الدين مسلمين ومسيحيين لحل لغز المنزل إلا أن كل ذلك كان بلا فائدة وكانت الأمور تزداد سوءا يوما بعد يوم.

وناشد إسماعيل كل من يمكنه المساعدة بالتدخل من أجل حل المشكلة والخروج من تلك الكبوة، والتواصل معهم من أجل ذلك حتى تعود الحياة من جديد إلى منزلهم.

وتعتبر تلك الواقعة من الظواهر الغامضة والغريبة، التي قد تتعلق بأعمال سحر وشعوذة، وشهدت المحافظات المصرية عددا من تلك الظواهر الغريبة المشابهة، التي لا يوجد لها تفسير علمي.

وظاهرة السحر والشعوذة جريمة اجتماعية يعاني منها المجتمع، وذلك لأنها تدمر البيت والأسرة، وهي من الملفات الشائكة، التي يجب وضع حلول وقوانين صارمة لها ومواجهة تداعياتها الخطيرة على المجتمع.